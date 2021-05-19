القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات الوطنية والأجنبية

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تقليد وترويج العملات النقدية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بتردد شخصين مقيمين بمحافظة أسيوط على الأكشاك والمحلات التجارية الكائنة بنطاق «محطة قطار أسيوط»، وبحوزتهما عملات وطنية مقلدة بقصد ترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما عدد من العملات الوطنية المقلدة «فئات مختلفة»، وبفحص العملات المضبوطة فنياً، تبين أنها مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث.

بمواجهتهما اعترفا بتحصلهما على العملات المقلدة من شخصين آخرين، أحدهما مقيم بمحافظة القليوبية والآخر مقيم بمحافظة المنيا.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات للوصول لمصدر تقليد تلك العملات والأدوات المستخدمة فى عملية تقليدها، وأسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخصين، أحدهما مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا، وآخر جار العمل على ضبطه، وتبين قيام الأول بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية واتخاذه من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي بنطاق محافظات «أسيوط – المنيا – بني سويف».

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمكن ضبط الأول وعُثر بمسكنه على «كميات كبيرة من العملات النقدية المقلدة وطنية وأجنبية من فئات مختلفة، وكمية من الأفرخ الورقية مطبوع عليها عملات وطنية وأجنبية من فئات مختلفة، معدة للتقطيع، وأخرى ملصق عليها عملات نقدية صحيحة معدة للطباعة، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته بفحصه فنياً تبين احتواؤه على صور لعملات نقدية وطنية وأجنبية مقلدة، وطابعة ألوان حديثة، وهاتف محمول بفحصه فنياً تبين احتواؤه على العديد من المحادثات بينه وبين عملائه على مواقع التواصل الاجتماعىي، ومبلغ مالي».

بمواجهته أقر بممارسه نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.