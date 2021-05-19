بعد زيادة أسعارها 15 ألف جنيه.. مواصفات الموديل الجديد لسوزوكي فيتارا

منذ بداية العام الجاري بدأت العديد من وكلاء العلامات التجارية للسيارات الملاكي في طرح عدد من الطرز موديل 2021 ما بين فئات (السيدان والـ SUV والعائلية MPV)، وآخر تلك القائمة «سوزوكي فيتارا» والتي تم طرح الموديل الجديد لها في بداية الربع الثاني للعام الجاري وخلال الأيام الماضية تم الإعلان عن زيادة سعرية وصلت إلى 15 ألف جنيه تحت مسمى «الأوفر برايس».

وخلال السطور التالية رصد للقائمة السعرية للسيارة خلال شهر مايو الجاري والمواصفات والتجهيزات الخاصة بالموديل الجديد 2021 من سوزوكى فيتارا، وجاءت كالتالي:

- تتوافر السيارة بفئتين مختلفتين في التجهيزات، الأولى بسعر يصل إلى 362 ألف جنيه بزيادة سعرية 12 ألف جنيه، والثانية بسعر 372 ألف جنيه بزيادة سعرية 15 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الإسطوانات، بسعة 1600 سي سي، يولد قوة 120 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 13 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة الـ100كم/ ساعة.

- أقصى سرعة للسيارة 170 كم في السيارة

- تصل حجم الشنطة 375 لترًا.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات للأمان، من بينها وسائد هوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج تدعيم الفرامل BA.

- كما تم تجهيز الموديل الجديد من السيارة بعدة تجهيزات من بينها (مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع دعمها بكاميرا خلفية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، ومكيف هواء أوتوماتيك، ومصابيح أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية.