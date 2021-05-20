«مش لكل الناس».. اعرف شروط وفئات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين

خلال الأسابيع الماضية، فعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة المواليد على بطاقة التموين، وعندما حاول عدد من المواطنين التسجيل، كانت الإجابة هي «غير مستحق للدعم».

ووفق بيانات وزارة التموين، فإن فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين، لفئات بعينها، وتحديدًا الأكثر احتياجًا وذات الدخل المنخفض، ويمكن تحقيق هذا سواء من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، في مجال التموين، شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين، وفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك في السطور التالية..

الفئات المستحقة لإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التموين، منذ إعلان فتح باب إضافة المواليد في أبريل الماضي، جاءت الفئات المستحقة كالآتي:

إضافة المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعاية، وهم لمن لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا، ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة.

يمكن استخراج بطاقة جديدة لمن يكون الحد الأقصى لدخله الشهري نحو 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه.

1- المرأة المعيلة سواء كانت أرملة أو مطلقة.

2- العمالة الموسمية وغير المنتظمة.

3- المستفيدون من معاشات التضامن الاجتماعي.

6- أصحاب الأمراض المزمنة.

7- من هم دون عمل، وتضمن «الباعة الجائلين».

8- أصحاب الاحتياجات الخاصة.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين

إضافة المواليد الجديدة لمن يبلغ عمره عامين فأكثر، وللفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية.

يمكن إضافة المواليد تكون بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة منهم زوج وزوجة وعدد 2 من الأبناء.

الأسرة المسجل لها 3 أفراد على البطاقة سيحق لها إضافة أحد أبنائها شريطة أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية، نفس الأمر لو البطاقة مسجل لديها فردين يحق لها أن تضيف عدد 2 من الأبناء.

تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أى بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة.