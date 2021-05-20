الذكرى السنوية الخامسة لضحايا رحلة باريس تتصدر صفحات العاملين بالطيران

تحولت صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الخاصة بمعظم العاملين بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إلى سرادقات عزاء، بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لضحايا الحادث الأليم لطائرة مصر للطيران رحلة رقم MS804 القادمة من باريس إلى القاهرة في 19 من مايو عام 2016.

«الوطن» توضح خلال التقرير التالي أبرز المعلومات الخاصة بالحادث، وهي كالتالي:

1- تقدم عدد من العاملين بقطاع الطيران بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشهداء، وركاب الرحلة الذين فاضت روحهم جراء الحادث، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

الرحلة رقم 804 انطلقت بين مطار باريس شارل ديجول في فرنسا والآخر القاهرة

2 - الرحلة رقم 804 انطلقت بين مطار باريس شارل ديجول في فرنسا، والآخر القاهرة في مصر.

2 - أعلنت الشركة يوم 19 من مايو 2016 اختفاء الرحلة عن الرادار بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا.

3 - في الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش أعلن رسميا عن تحطم الطائرة، وأعلنت وزارة الخارجية المصرية خلال بيان لها، العثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة، وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية قد عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية، وسط احتمالات بوجود ناجين.

الطائرة من نوع إيرباص إيه 320-232 تسجيل (SU-GCC) ورقم تسلسلي 2088

4 - الطائرة هي من نوع إيرباص إيه 320-232 تسجيل (SU-GCC) ورقم تسلسلي 2088، ورحلتها الأولى كانت في 25 يوليو 2003 وسُلّمت إلى مصر للطيران في 3 نوفمبر 2003.

5 - أقلعت الرحلة من مطار باريس شارل ديجول في الساعة 23:09 بتوقيت باريس متجهةً إلى القاهرة وعلى متنها 56 راكب بالإضافة إلى 10 من طاقم الطائرة، وبعد دخولها مجال السيطرة الجوية المصرية بـ10 أميال وعلى ارتفاع 37 ألف قدم اختفت من الرادار الثانوي.

6 - بلغ عدد المسافرين 56 شخصا من 12 جنسية، كما بلغ عدد أفراد الطاقم 10 أشخاص، من بينهم 3 أفراد حراس أمن لمصر للطيران، و5 مضيفات، وطيار ومساعده.

7 - بحسب شركة مصر للطيران، فإن قائد الطائرة الكابتن محمد سعيد علي علي شقير، له 6,275 ساعة خبرة في مجال الطيران، وتشمل 2,101 ساعة على طائرات من نوع A320، في حين أن الطيار المساعد محمد أحمد ممدوح أحمد عاصم له 2766 ساعة خبرة في المجال.

وزير الطيران المدني: قطاع الطيران المدني لا ينسى أبداً أبنائه وذويهم.. وذكراهم سوف تظل

8 - كان الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، وجميع العاملين بقطاع الطيران، تقدموا بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشهداء من الزملاء الأفاضل أبناء مصر للطيران، الذين كانوا مثالاً للإخلاص والتفاني فى العمل وركاب الرحلة الذين فاضت أرواحهم جراء الحادث، سائلين المولي عز وجل، أن يتقبل دعائهم، ويتغمدهم جميعا في واسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر على فراقهم ووداعهم.

9 - أكد «عنبة» أن قطاع الطيران المدنى لا ينسى أبدا أبنائه وذويهم، وأن ذكراهم سوف تظل عالقة بأذهاننا مدى الدهر.