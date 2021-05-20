فض حفل زفاف وسرادقين عزاء في حملة ليلية ببني سويف

أعلن اللواء وليد البيلي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم، فض حفل زفاف وسرادقين عزاء، خلال حملة من الوحدة قادها نائب رئيس الوحدة بالتعاون مع شرطة المرافق ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

كما تمكنت الحملة التي قادها كلا من المهندس محمد رياض نائب رئيس المدينة ونادي مرداش نائب رئيس المدينة وسليمان السيد مدير الازمات من تحرير 40 محضر عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وضبط 15 شيشة واتخاذ كل الاجراءات القانونية ضد المخالفين لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجهود والإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، في مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتي تشترك في تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفي الإجراءات الاحترازية والذي بدأ تفعيله مطلع يناير الماضي، والغلق الكامل لدور المناسبات، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.