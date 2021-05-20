تعيين 4476 شابا واستخراج 1648 شهادة مستوى مهارة بالجيزة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 4476 شاباً، بينهم 44 من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم تسجيل 8289 راغب عمل منهم 80 من ذوي القدرات، وتوفير 83 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أنه تم استخراج 1648 شهادة قياس مستوى مهارة، و1636 رخصة مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وتلقى الوزير، تقريراً من محمد عيسى مدير المديرية، بإنجازات شهر أبريل الماضي، أشار فيه إلي أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 58 منشأة، وإعادة التفتيش 108 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 53 محضراً، ومنح مهلة قانونية لـ111 منشأة أخرى.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 292 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ما أسفر عن تحرير 153 محضراً عمالياً، وبحث 65 شكوى، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 119 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين، صرفت المديرية منحًا لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، بواقع 16 منحة زواج بـ48 ألف جنيه ، و 26 منحة مولود بإجمالي 79 ألف جنيه ، و14 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 44 ألف جنيه، فضلاً عن صرف خدمات طبية لـ 4 عمال بمبلغ 450 جنيهًا، وإجراء 9 عمليات جراحية بـ27 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما صُرف 388 ألفاً و450 جنيهًا لـ69 عاملاً.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 22 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 9 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وذكر التقرير أن المديرية تلقت 603 شكوى عمالية (فصل - مطالب)، تم تسوية 48 منها ودياً، وإحالة 223 للمحكمة العمالية، بينما أحيلت 96 لجهات أخرى، وتبقى 235 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية ، أنه جاري البدء فى الدورة التدريبية على مهنة إصلاح الأجهزة الكهربائية بمركز التدريب المهني ببولاق الدكرور، كما تم بدء دورة تدريبية على مهنة صناعة الألوميتال بمركز تدريب منشأة البكري، وبدء 3 دورات تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهن التفصيل والحياكة وكهربائي التوصيلات و السباكة الصحية.