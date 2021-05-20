خاص.. «متحرش طنطا» يستعطف ضحيته: «اعتبريني كلب وارحميني» (صور)

قالت دعاء محمد طالبة جامعة طنطا، التي اتهمت شابا بالتحرش بها، منذ أيام، أثناء استقلاله سيارته بأحد الشوارع العامة بمدينة طنطا، وعرف إعلاميا باسم «متحرش طنطا»، بأن الأخير بعث لها رسائل يطلب فيها أن تغلق باب القضية وتتناول خوفا على مستقبله.

وأضافت "دعاء"، أن المتهم بالتحرش بعث لها رسالة، مفادها أن تتنازل عن المحضر، قائلًا: "قالي.. أرجوكي امسحي الفيديو عيلتي هتدمر، كلنا بنغل والله ما هترحميني، امسحي الفيديو، اسجنيه وارحمي أهله من الفضيحة .. أبوس جزمتك الرحمة، اعتبريني كلب وارحميني".

القبض على المتحرش

وألقت مديرية أمن الغربية، القبض على المتهم بالتحرش بعدد من الفتيات في شوارع مدينة طنطا في أول ايام عيد الفطر المبارك.

فيديو التحرش

ونشرت فتاة تدعى "دعاء، م"، مقطع مصور يظهر إقدام شاب على ارتكاب فعل فاضح داخل سيارته أمام الفيتات، وهو ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بإلقاء القبض عليه وتقديم للمحاكمة العاجلة.

يأتي ذلك بعد عدة أشهر من القاء القبض على طبيب أسنان شهير بمدينة طنطا لتحرشه بالسيدات اللاتن يتوافدن على عيادته للعلاج، حيث قررت النيابة العامة إحالته للمحاكمة بعد انتهاء التحقيقات معه وثبوت إدانته.

وبالأمس ألقت قوات الأمن القبض، مساء أمس، على طبيب أسنان بمنطقة الطالبية بالجيزة لتحرشه بموظفة بأحد المولات الشهيرة أثناء الكشف الطبي عليها داخل عيادته بالجيزة.