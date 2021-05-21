تفاصيل مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية ونسب الإنجاز

شدد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الجديدة، تمهيدا لافتتاحها يونيه القادم، و«الوطن» تنشر خلال التقرير التالى أبرز هذه المشروعات، وهي كالتالي:

1 - تفقد المهندس شريف الشربيني، الحي السكني الخامس R5 على مساحة 885 فدانا تقريبا، والذي يضم حوالي 23 ألف وحدة سكنية وتجارية وفيلات شاملة الخدمات، ويتم تنفيذه طبقاً للطراز الفرنسي الكلاسيكي تحت مسمى «جاردن سيتي الجديدة».

تعرف على تفاصيل نسب إنجاز مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة في 6 نقاط

2 - تفقد «شريف» أعمال تنسيق الموقع العام للمحاور الرئيسية بالمدينة، وتابع سير أعمال تنفيذ المرافق في الحي الحكومي، والتقى مسؤولي الشركات المنفذة بالحي السكني الثالث R3، والذي يقام على مساحة 1016 فدانا تقريبا، ويضم نحو 24 ألف وحدة سكنية شاملة الخدمات، وذلك للوقوف على مدى نسب الإنجاز المستهدفة والفعلية للمشروعات والعمل على حل العقبات، وكذا الوقوف على مدى انتظام العمالة عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

الانتهاء من تنفيذ 74 دوراً بارتفاع 360 متراً بالبرج الأيقوني أعلى برج فى أفريقيا

3 - تم تنفيذ 74 دوراً بارتفاع 360 متراً بالبرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى قارة أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر، بمنطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالي بالحي السكني الثالث «كابيتال ريزيدانس»، 92%، وتبلغ مساحة الحي 1016 فداناً، وبه 8 مجاورات، وجاري تنفيذ 24130 وحدة سكنية، بواقع 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني سكنيا مختلطا، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

نسب تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى للإنشاءات بالحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة» تجاوزت 93%

4 - بلغت نسب تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى للإنشاءات بالحى السكنى الخامس «جاردن سيتى الجديدة»، تجاوزت 93%، وتبلغ مساحة الحى 885 فداناً، ويضم 295 عمارة سكنية، و105 فيلات، و175 مبني تاون هاوس وتوين هاوس، و11 برجاً للإسكان المختلط، و96 عمارة إسكان مختلط.

5 - بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بأحد القطاعات الـ3 بمشروع الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حوالى 50%، وهى أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، ومساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

6 - يضم المشروع «بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي».