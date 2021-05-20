إصابة 3 أشخاص بتسمم غذائي في سوهاج

أصيب عامل وربة منزل وطفلة، بتسمم غذائي عقب تناولهم «لبن» بقرية العتامنة دائرة مركز طما شمال سوهاج، جرى نقل المصابين إلى مستشفى طما المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وحالتهم العامة مستقرة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما يفيد ورود إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول كل من أحمد عبد الجواد أحمد، 56 سنة، عامل، بثينة لطفي أحمد 25 سنة، ملك لطفي أحمد، 3 سنوات، يقيمون بقرية العتامنة دائرة المركز.

إنتقل الى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال المصابين أفادوا بتناول «لبن».

جرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.