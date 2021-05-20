عاجل.. جوتيريش: مصدوم من القصف المتواصل على غزة ويجب وقفه فورا

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه مصدوم جدًا من القصف المتواصل على قطاع غزة، وهذا أمر غير مقبول، وبطبيعة الحال أصلي من أجل الضحايا، ويجب وضع حد للقتال، لافتا إلى أن الآلاف تركوا منازلهم في غزة، والأطفال يدفعون الثمن.

وأضاف «جوتيريش»، في كلمة جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، الخميس، أنه يطالب كل الأطراف بوقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن القتال يسبب ضررا كبيرا بالبنية التحتية والكهرباء، في قطاع غزة، التي أصبحت غير قادرة على إيواء السكان.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب حماية الصحفيين، معربا عن استياءه للاعتداءات على المواقع الدولية بغزة، مؤكدا أنه سيطلق نداء لإيصال المساعدات إلى القطاع.