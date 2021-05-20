في ذكرى وفاتها.. ميمي شكيب ترحل على طريقة «ستوارت تاور» الشهيرة

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ميمي شكيب، الأرستقراطية التي عانت الأمرين في حياتها، بداية من رفض أسرتها زواجها من سراج منير في بادىء الأمر، مرورا بقضية الرق الأبيض الشهيرة، والتي اتهمت فيها شكيب مع عدد من الفنانات بممارسة الدعارة، وحصلت بعدها على البراءة، ولكن عانت نفسيا وفنيا الكثير بعد هذه القضية واختفت عن الأضواء، وأبى القدر أن ينهي حياتها دون مأساة جديدة، وسطر مشهد نهاية حياتها لغزا، إذ توفيت إثر سقوطها من الشرفة ولكن لا يعلم أحد حتى الآن إذا ما كانت انتحرت أم ما حدث واقعة قتل متعمدة، لتموت على طريقة «ستوارت تاور» الشهيرة.

أعادت ذكرى رحيل شكيب وطريقة وفاتها إلى الأذهان، وقائع مشابهة، إذ توفيت السندريلا سعاد حسني، ورجل الأعمال المثير للجدل أشرف مروان، والفريق الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري في عهد السادات، بالطريقة نفسها، السقوط من الشرفة، وإذا ما كانا لا نعلم تمام اليقين إذا ما كان رحيلهم نتيجة وقائع انتحار أم حوادث قتل متعمدة.

السندريلا

ماتت السندريلا، ولا أحد يعلم تمام اليقين حتى الآن إذا ما كانت قتلت أم انتحرت أم سقطت دون إرادتها من شرفتها في الدور السادس من مبنى ستوارت تاور برج «موت المصريين» في لندن.

أثار موت السندريلا في 21 يونيو 2001، جدلًا لم يهدأ حتى الآن، حيث تدور الشكوك حول قتلها وليس انتحارها كما أعلنت الشرطة البريطانية، ويعتقد الكثيرون، خاصة عائلتها أنها توفيت مقتولة، إذ أن شقيقتها بعد ثورة 25 يناير والقبض على صفوت الشريف أعادت فتح القضية واتهمت رئيس مجلس شورى حسني مبارك.

الفريق الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري في عهد السادات

مرة أخرى برج ستوارت تاور، ولكن هذه المرة ليس مع نجم أو نجمة فنية مشهورة، إذ أنه في 24 أغسطس 1973 توفي الفريق الليثي ناصف القائد الأسبق للحرس الجمهوري في عهد السادات، إثر سقوطه من شرفة شقة بالدور الحادي عشر في البرج نفسه.

أشرف مروان

لم يكن ابن قرية السواحجة بمحافظة المنيا شخصا عاديا، فهو ابن رئيس قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وزوج ابنته منى، وبعد وفاة عبد الناصر كان مستشارا سياسيا وأمنيا للرئيس الراحل محمد أنور السادات، وكانت له علاقات وطيدة الصلة بصناع القرار في المنطقة.

وفى يوم 27 يونيو 2007، وجد جسد أشرف مروان على الأرض أمام ستوارت تاور في لندن، وأثيرت الشكوك حول وفاته، ما بين مقتله وسقوطه غير المتعمد من شرفة شقته.