حسن يوسف ينعى سمير غانم: «كان نفسي تطلع إشاعة زي كل مرة»
كتب:
بسمة شطا
07:46 م | الخميس 20 مايو 2021
سمير غانم
رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وحرص الفنان حسن يوسف على نعيه من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فقال: «مكنتش مصدق الخبر وكان نفسي يطلع إاشاعة زي كل مرة، ولحد دلوقتي فعلا كنت فاكر إنها إشاعة».
وتابع حسن يوسف، قائلا: «أنا بحب سمير غانم أوي وكان الكوميديان المفضل عندي، لم تجمعنا أعمال فنية كثيرة ولكننا كنا قريبين على المستوى الشخصي».
وأضاف: «ربنا يرحمه بحق ما أمتعنا وأسعدنا ونشر البسمة على وجوهنا لسنوات طويلة لأن أنا بشوف إنه أدى مهتمة كما يجب في الدنيا».