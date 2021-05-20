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حسن يوسف ينعى سمير غانم: «كان نفسي تطلع إشاعة زي كل مرة»

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بسمة شطا
07:46 م | الخميس 20 مايو 2021
سمير غانم

سمير غانم

رحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وحرص الفنان حسن يوسف على نعيه من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فقال: «مكنتش مصدق الخبر وكان نفسي يطلع إاشاعة زي كل مرة، ولحد دلوقتي فعلا كنت فاكر إنها إشاعة».

وتابع حسن يوسف، قائلا: «أنا بحب سمير غانم أوي وكان الكوميديان المفضل عندي، لم تجمعنا أعمال فنية كثيرة ولكننا كنا قريبين على المستوى الشخصي».

وأضاف: «ربنا يرحمه بحق ما أمتعنا وأسعدنا ونشر البسمة على وجوهنا لسنوات طويلة لأن أنا بشوف إنه أدى مهتمة كما يجب في الدنيا».

 

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