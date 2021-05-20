توقعات طقس الـ 72 ساعة مقبلة.. حار على معظم الأنحاء والعظمى تسجل 41 درجة

أعلنت الهيئة العامة لـ«الأرصاد الجوية»، التابعة لوزارة الطيران المدني، توقعاتها بشأن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في بيان صادر عنها خلال الفترة من الجمعة الموافق 21 مايو حتى الأحد الموافق 23 مايو.

حالة الطقس الجمعة 21 مايو

تشير توقعات الهيئة إلى أن الطقس يوم الجمعة، سيكون حار على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، نهارًا، فيما يكون لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ليلًا.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 21 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 25.

حالة الطقس السبت 22 مايو

وأضافت الهيئة أنّ طقس السبت، يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 22 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

حالة الطقس الأحد 23 مايو

وأوضحت الهيئة، أن طقس الأحد، مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا، لطيف على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وجنوب البلاد، معتدل على جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 23 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.