تفاصيل منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية المقدمة من الصحة

أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية، لإتاحة برامج التدريب لكل الأطباء الملتحقين بالزمالة، بالتزامن مع مرور عام على انطلاق مشروع تطوير الزمالة المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد التفاصيل الكاملة حول منصة التعليم الذاتي للزمالة المصرية للأطباء، والمحاور التي يشملها مشروع تطوير الزمالة المصرية، الموقع الإلكتروني للزمالة المصرية، والمنصة التعليمية الإلكترونية للزمالة المصرية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة والتعليم، في مصر على مدار الساعة.

تفاصيل منصة التعليم الإلكتروني للزمالة المصرية المقدمة من وزارة الصحة

ـ تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبي العالمية.

ـ تهدف المنصة إلى الارتقاء بمستوى الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية وتدريبهم وفقًا للمعايير العالمية.

ـ تهدف المنصة إلى إتاحة برامج التدريب لكل الأطباء، الملتحقين بالزمالة.

ـ تم اعتماد عدد من برامج الزمالة المصرية من الكلية الملكية البريطانية، وربطها بالمنصة الإلكترونية للتعليم الطبي.

ـ التعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية لتدريب الأطباء المصريين.

ـ كان من المتوقع الانتهاء من المنصة الإلكترونية للزمالة خلا 5 أعوام، وتم إنجازها خلال عام واحد، بالرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا.

ـ الموقع الإلكتروني للزمالة المصرية:

www.egyfellow.com/edit_ph/myedit.aspx.

ـ المنصة التعليمية الإلكترونية للزمالة المصرية:

https://mohp-hcms.ekb.eg.

محاور مشروع تطوير الزمالة المصرية

أشارت الصحة إلى المحاور التي يشمها مشروع تطوير الزمالة المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية، والتي جاءت كالتالي:

ـ زيادة السعة التدريبية.

ـ إنشاء اللجان الفرعية.

ـ تطوير التعليم.

ـ التعليم الإلكتروني.

ـ التعاون والاعتماد الدولي.

ـ التعاون المحلي والإقليمي.

ـ التحول الرقمي.

ـ البحث العلمي.

ـ تطوير نظم التقييم والامتحانات.

ـ تطوير المقر.

ـ الجودة.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أوضحت أنَّه تمّ إنشاء المنصة الإلكترونية للزمالة المصرية، بالتعاون مع منصات ومؤسسات التعليم الطبي العالمية، مؤكّدةً حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الأطباء العاملين بالمنظومة الصحية وتدريبهم وفقًا للمعايير العالمية، مشيرة إلى التنسيق المستمر بين وزارة الصحة وقطاع الخدمات الطبية بكل من: «القوات المسلحة ووزارة الداخلية من خلال بروتوكولات التعاون في مجال التعليم الطبي المهني».