تسليم يونيه.. تفاصيل مشروعات المرحلة الأولى بحدائق العاصمة شرق القاهرة

أعلنت أجهزة مدن الجيل الرابع، حالة الطوارئ القصوى، لحين الانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المرحلة الأولى وتسليمها قبل يونيه القادم، تمهيدا لافتتاحها.

وتزامنا مع قرب تسليم المشروعات «الوطن» تنشر خلال التقرير التالى أبرز هذه المشروعات، ونسب تنفيذها وهي كالتالي:

1 - أكد المهندس عادل عبدالعزيز رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن جميع قيادات الوزارة ممثلة في جهاز المدينة، يصلون الليل بالنهار لإنجاز المشروعات العقارية والخدمية في مواعيدها المقررة سلفا، مشيراً إلى أن نسبة تنفيذ 26976 وحدة سكنية نموذج (3غرف + صالة) بالمدينة، بلغت نحو 83%، بقيمة استثمارية 6.9 مليار جنيها، وجاري تنفيذ 2520 وحدة سكنية نموذج (غرفتين + صالة) بنسبة تنفيذ 40% بقيمة إستثمارية بلغت نصف مليار جنيها، وذلك ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين» محور منخفضي الدخل.

عبد العزيز: جاري الآن تنفيذ 32088 وحدة سكنية أخرى ضمن محور منخفضي الدخل بحدائق العاصمة

2 - أوضح المهندس عادل عبدالعزيز، أنه جاري الآن تنفيذ 32088 وحدة سكنية أخرى، نموذج (3 غرف + صالة)، ضمن محور منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس (الإعلان الرابع عشر) بمنطقة الـ2350 فدانًا، بقيمة إستثمارية تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

3 - أضاف المهندس عادل أنه بالنسبة لخدمات المرحلة الأولى، تم تخطيط وبدء تنفيذ عدد من الخدمات وتشمل (مخبزين – 7 مدارس – 11 سوقاً تجارية صغيرة تشمل 8 محال – 8 حضانات – 6 ملاعب خماسية – 4 وحدات صحية – 20 خدمة استثمارية – محطة وقود – مركزى شباب – موقف إقليمي – قسم شرطة).

عادل: الانتهاء من تنفيذ خط مياه شرب قطر 600 مم بطول 3.5 كيلو متر لتغذية إسكان حدائق العاصمة

4 - وأوضح «عبدالعزيز»، أنه تم تنفيذ خط مياه شرب قطر 600 مم بطول 3.5 كيلو متر لتغذية إسكان حدائق العاصمة، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – ري) بنسبة إنجاز عيني 19%، كما تم إسناد أعمال الفرمة للطرق، وأعمال شبكات الكهرباء للمرحلة الأولى.

الجزار: حجم استثمارات الوحدات السكنية بحدائق العاصمة حتى الآن 15.4 مليار جنيه

5 - كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلن أن حجم استثمارات الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين»، بمدينة حدائق العاصمة، حتى الآن، يقدر بنحو 15.4 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد الوحدات السكنية المقرر تخصيصها للمستفيدين بالمبادرة بالمدينة يبلغ 61584 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمنطقة 2530 فدانا، لافتاً إلى أنه تم تخطيط وبدء تنفيذ العديد من الخدمات المتنوعة بالمدينة.

المساحة الإجمالية لمدينة حدائق العاصمة (29435.5 فدان)

6 - تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة حدائق العاصمة (29435.5 فدان) وتتمتع بموقع جغرافي متميز نظراً لقربها من العاصمة الإدارية الجديدة وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية شرق القاهرة.