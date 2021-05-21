لا تصلح لإنتاج خبز صحي.. إغلاق 5 مخابز بلدية في قوص لعدم نظافتها

أغلقت مديرية التموين بقنا، 5 مخابز بدائرة مركز قوص، خلال حملة شنتها المديرية، برئاسة أحمد السيد وكيل وزارة التموين، ومحمد خالد مدير عام الرقابة التموينية، وتبين من التفتيش على تلك المخابز أنها قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى صيانة دورية وتجديد، ولا تصلح لإنتاج رغيف خبز صحي ونظيف ومطابق للمواصفات.

وجاءت أسماء المخابز الخمس المغلقة، وهي: «مخبز محمد موسى حسين، بشارع الطواب، مخبز عبدالله ناظر علي، بشارع المطحن، مخبز عبدالله محمود عبدالمجيد بالحراجية بندر قوص، مخبز محمد عربي فارس، بشارع السلخانة، مخبز محمد عبدالمعطي محمد، بشارع الشعارين».

وأكد وكيل الوزارة إيقاف المخابز، لحين الانتهاء من التجديد والصيانة التي طلبتها مديرية التموين من أصحابها، كما كلف وكيل الوزارة لجنة لمتابعة المخابز وإجراء معاينات لها، للتأكد من إتمام الإجراءات والاشتراطات القياسية الصحية المطلوبة لإنتاج رغيف خبز نظيف للمواطنين، بالاشتراك مع مفتشي الأغذية بمديرية الصحة ومتابعتها حتى يتم تجديدها.