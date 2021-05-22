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حظك اليوم السبت 22-5-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:17 ص | السبت 22 مايو 2021
برج الأسد

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بسخصيته القوية وحبه لذاته، ما يجعل المحيطين به يعتبرونه شخصية متكبرة ومغرورة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تُعد نفسك لكل الاحتمالات وأن تتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

 

من أبرز مشاهير برج الأسد الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 3 أغسطس.

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