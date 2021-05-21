تمديد العمل في 10 سجلات مدنية حتى التاسعة مساء.. تعرف عليهم

قررت وزارة الداخلية، تمديد العمل في بعض السجلات المدنية حتى الساعة 9 مساءً، بداية من 23 مايو 2021، وذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة للارتقاء بمستوى الأداء الأمني، وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية.

وجاءت قائمة السجلات المدني كالتالي:

- سجل نموذجي ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- سجل مدني أجا بمحافظة الدقهلية.

- سجل مدني بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

- سجل مركز المحلة الرئيسي بمحافظة الغربية.

- سجل مدني السنطة الرئيسي بمحافظة الغربية.

- سجل مدني بسيون الرئيسي بمحافظة الغربية.

- سجل مدني قطور الرئيسي بمحافظة الغربية.

- سجل مدني سمنود الرئيسي بمحافظة الغربية.

- المركز النموذجي بمركز المعلومات الرئيسي بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

- المركز النموذجي بمركز المعلومات الفرعي في طنطا بمحافظة الغربية.

كما تقرر إضافة بعض الخدمات «القيد العائلي» بالسجلات التالية:

- سجل مدني صان الحجر بمحافظة الشرقية.

- سجل مدني ههيا بمحافظة الشرقية.

- سجل مدني سنهوت مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

- سجل مدني ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

- سجل مدني ميت علي في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

- سجل مدني جمصة بمحافظة الدقهلية.

- سجل مدني الجمالية بمحافظة الدقهلية.

- سجل مدني شربين بمحافظة الدقهلية.

- سجل مدني المطرية بمحافظة الدقهلية.

- سجل مدني المنزلة بمحافظة الدقهلية.

- سجل مدني البهو فريك في مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

- سجل مدني المحمودية في مركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

- سجل مدني طناح في مركز المنصورة بحافظة الدقهلية.

- سجل مدني مركز المحلة بمحافظة الغربية.

- المركز النموذجي المميز بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

- سجل فرعي القرشية مركز السنطة بمحافظة الغربية.

- سجل فرعي ميت حواي مركز السنطة بمحافظة الغربية.

- سجل فرعي الفرستق مركز بسيون بمحافظة الغربية.

- سجل فرعىي دمرو مركز المحلة بمحافظة الغربية.

- سجل فرعي المعتمدية مركز المحلة بمحافظة الغربية.

- سجل فرعي أبشواي الملق مركز قطور بمحافظة الغربية.

- سجل فرعي نشيل مركز قطور بمحافظة الغربية.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل، لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر، وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.