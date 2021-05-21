وداعا للمشاوير.. خدمات حكومية يمكن إنهاؤها بالهاتف المحمول

في إطار عمل الحكومة على توفير الوقت والجهد وتجنب الزحام في العديد من الأماكن والمصالح الحكومية والمؤسسات الحكومية، أتاحت بعض الخدمات عن طريق استخدام الهاتف المحمول دون تحمل عناء الانتظار والذهاب إلى مقار المكان الذي تريد الحصول منه على الخدمات أو الاستفسار عن شئ معين أو متابعة أمر يهمك.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية في إطار ما تقدمه للقارئ من ضروريات، أبرز الخدمات التي يمكنك الحصول عليها من خلال الهاتف المحمول.

خدمات يمكنك فعلها عن طريق الهاتف المحمول أو الاستفسار عن معلومة

تقوم بوابة الحكومة المصرية، بإتاحة الخدمات على الهاتف المحمول من خلال الرسائل القصيرة، حيث بدأت البوابة ببعض الخدمات منها «تكليف الأطباء، وإعلانات عن الوظائف الحكومية الشاغرة، والإعلان عن المناقصات الحكومية، وتستمر في العمل على إتاحة خدمات أخرى».

وتتيح الحكومة من خلال الهاتف المحمول خدمة «الاستفسار عن نتائج التكليف للأطباء البشريين، أطباء الأسنان، أطباء العلاج الطبيعي، الصيادلة والممرضين» من خلال الهاتف المحمول، عن طريق إرسال رقم الخريج فى رسالة قصيرة إلى رقم 91405 من أي محمول.

متابعة إعلانات الوظائف الشاغرة

وإذا أردت متابعة الإعلانات عن الوظائف الشاغرة في الحكومة المصرية أرسل govjob أو 10 إلى 9999 من أي رقم فودافون (سعر الرسالة 50 قرشا).

ويتيح البنك المركزي خدمتىي الإقراض والإدخار الرقمى عبر محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي.

كما يسمح البنك المركزي والعديد من البنوك الأخرى بالتشغيل البينى الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، حيث شددت تعليمات البنك المركزى على ضرورة قيام البنوك بتقديم خدمة الإقراض والإدخار عبر الموبايل للعميل بصورة لحظية فور طلبه دون تأخير على العميل بعد تقدمه بالطلب.