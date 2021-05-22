مصرع ربة منزل واطفالها الأربعة في انقلاب سيارة بـ«صحراوي سوهاج»

لقيت ربة منزل وأطفالها الأربعة مصرعهم، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي «طريق البحر الأحمر» بمنطقة الكيلو 120 بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، كما أصيب الزوج بإصابات بالغة، وتم نقل الجثث والمصاب لمستشفتي قنا العام، وسوهاج الجامعي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ووجود ومتوفين ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 120 اتجاه قنا بدائرة المركز، وانتقل اللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ومأمور وضباط المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة «ملاكي» قيادة «ع.م.ع» 40 عامًا، صاحب سوبر ماركت، ومقيم بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

ونتج عن الحادث وفاة كل من زوجة قائد السيارة «رشا.م.ف» 38 عامًا، ربة منزل، «عبادي علي» 13 عامًا، تلميذ، «سيد علي» 11 عامًا، تلميذ، «مها علي» 4 سنوات، أبناء قائد السيارة، وجميعهم من مستقلي السيارة، ويقيمون بذات الناحية، وإصابة كلاً من قائد السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسم واشتباه غيبوبة، نجله الطفل «محمد علي» 5 سنوات، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي عقب وصوله للمستشفي متأثراً بإصابته.

وتم نقل الجثامين والمصابين لمستشفى قنا العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.