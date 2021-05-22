عامل يقتل نجل عمومته بسبب الخلاف على قطعة أرض بسوهاج.. «هشم رأسه»

هشم عامل رأس نجل عمومته بماسورة حديدية وتركه «جثة هامدة» داخل الزراعات بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، لخلاف على قطعة أرض زراعية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة بالزراعات بدائرة المركز.

وتبين من المعاينة والفحص أن الجثة للمدعو «محمد.ع.م» 25 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، وبمناظرتها تبين إصابته بكسر وجروح متهتكة بالرأس، وأخطرت النيابة التي قررت نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي.

وبسؤال عم المتوفي المدعو «عابدين.م.د» 65 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بذات الناحية، اتهم نجل عمومتهم «عبد الناصر.ا.ع» 53 عامًا، عامل، ومقيم بذات الناحية، بالتعدي على نجل شقيقه بالضرب بآداة حديدية «ماسورة»، ما نتج عنه وفاته، بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض زراعية.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.