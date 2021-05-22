إصابة أسرتين في حادثين متفرقين بقنا.. 7 وفيات و3 إصابات

شهدت محافظة قنا، حادثين مأساويين خلال 24 ساعة الماضية، حيث راح ضحيتهما 7 أشخاص من أسرتين، الحادث الأول على طريق «قنا - سوهاج»، وأسفر عن مصرع ربة منزل و4 من أطفالها الصغار، وفي قفط لقي شيخ معهد أزهري ونجله مصرعهما خلال حفر خزان صرف صحي بجوار منزلهما في مدينة قفط جنوب محافظة قنا.

ارتفاع ضحايا حادث سوهاج إلى 5 وفيات

وتوفي الطفل الرابع، صباح اليوم داخل مستشفى قنا العام بمدينة قنا، أحد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قنا – سوهاج»، ليصل عدد الضحايا إلى سيدة وأطفالها الأربعة، ولازال زوجها في العناية المركزة .

كان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بمصرع ربة منزل و3 من أطفالها، وإصابة زوجها في حادث انقلاب سيارة، وجرى الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث، وتبين وفاة سيدة تدعى رشا محمد فتحي، 35 عامًا، وأبنائها الثلاثة محمد 9 سنوات، وسيد 10 سنوات، ومها 11 عامًا، وعبادي، 7 سنوات،، ونقلهم جميعا لمشرحة مستشفى قنا العام.

ونقلت سيارة إسعاف، رب الأسرة ويدعى علي موسى عبدالباري، 40 عامًا، في حالة غيبوبة، ونجله «عبادي»، 7 سنوات، الذي توفي صباح اليوم، ، إلى استقبال مستشفى قنا العام لتلقي العلاج.

وتبين أن الأسرة أثناء عودتها من زيارة في قنا، واثناء استقلال سيارة ملاكي انفجر الإطار الأمامي للسيارة الذي كان يقودها رب الأسرة، وانقلابها على جانب الطريق قنا – سوهاح ، وجرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

تشييع جثمان شيخ معهد أزهري ونجله لقيا مصرعهما داخل خزان صرف صحي

وفي قفط جنوب محافظة قنا، شيع المئات جثماني شيخ معهد أزهري ونجله إلى مثواهم الأخير بمقابر العائلة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بعدما قررت النيابة العامة بمركز قفط، بدفن جثتي أب ونجله لقيا مصرعهما داخل خزان صرف صحي بمنزلهما، وأصيب آخرون معهما في تلك الواقعة.

كان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة قفط، بمصرع عبدالعزيز عبدالقادر عبدالنور، 50 عاما، مدير معهد أزهري في قفط، وابنه مصطفى 30 عامًا، عقب سقوطهما في خزان للصرف الصحي بجوار منزلهما الكائن في شارع المركز، فيما أصيب «محمود. ص»، وأرميا صلاح، 35 عامًا.

وتبين بحسب شهود عيان أن الأب ونجله سقطا في خزان للصرف الصحي، بجوار منزلهما في أثناء عملية الحفر، بالمشاركة مع آخرين، فيما أصيب شخصان آخران، وجرى نقلهما إلى المستشفى قوص بواسطة سيارة الإسعاف.

من ناحية أخرى، نعت المنطقة الأزهرية بقنا، بقيادة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية، وأحمد عبدالسلام الحساني، مدير عام المنطقة للمواد الثقافية، وجميع العاملين بالمنطقة، وفاة عبدالعزيز أحمد عبدالقادر الأنصاري، شيخ معهد الخطيب بإدارة قفط الأزهرية ونجله مصطفى.