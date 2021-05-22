تعيين 426 شابا وغلق 20 منشأة مخالفة للقانون بدمياط

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط بتعيين 512 شاباً، منهم 4 شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلين بها 683 شاباً، كما تم استخراج 717 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 195 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 108 منشآت أخرى، ما أسفر عن تحرير 11 محضراً، وبحث 3 شكاوى.

وتلقى الوزير، تقريرًا بذلك من منى الأطروش مدير المديرية، أشارت فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أبريل الماضي بالتفتيش على 188 منشأة، وإعادة التفتيش على 118 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 40 محضراً سلامة وصحة مهنية، وتحرير 20 مذكرة غلق إداري، وتنظيم 5 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 47 شكوى، وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال 18 شكوى منها، وشكويين منها مستوفاة، و27 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وعلى صعيد رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، صرفت المديرية منحًا بلغت 2000 جنيه للرعاية الاجتماعية لعامل من المسجلين بالمنظومة.

وفي مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعمل دورة تدريبية على مهنة كهرباء المنازل لـ10 متدربين، ودورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة بقرية أبو راشد، كما يتم التدريب على مهنة التفصيل والحياكة لـ 15 متدربة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 415 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.