جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2021 بأسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظ أسيوط، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2021 «عام ومهني» بنطاق المحافظة.

ومن المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء الأول من يونيو 2021 بإداء الطلاب الإمتحان فى مادة «اللغة العربية» وتنتهي يوم الاثنين 7 من نفس الشهر بأداء الإمتحان فى مادة «العلوم»، بينما تنتهى إمتحانات الشهادة الإعدادية «مهني» يوم الأربعاء 9 يونيو بأداء الطلاب الإمتحان فى مادة «التربية الفنية»، وفقًا لـ جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2021، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم، في بيان لها.

من جهته، عقد محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعا ضم المديرين والموجهين العموم ومديري الإدارات؛ لمناقشة الاستعدادات النهائية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، ومن المقرر أن تبدأ الأول من يونيو المقبل، بحضور الدكتور محمد إبراهيم دسوقي، عبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام، وهشام طاهر مدير إدارة شؤون الطلاب.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2021

وشدد وكيل الوزارة، خلال الإجتماع، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا، من حيث ارتداء الكمامة ومراعاة مسافاة التباعد بين الطلاب، وتوفير مواد التطهير والكفيلة بأداء الطلاب للامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ومحاربة الغش وعدم السماح به ومساءلة من يخالف ذلك.