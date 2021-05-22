تحرير 298 محضرا لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالمحلة

أعلن اللواء محمد عبدالوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، شن حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 298 محضرًا متنوعًا، منها 167 محضر كمامة، 59 محضر إشغال طريق، 29 محضر بيئة، 33 محضر نظافة، و10 محاضر غلق وتشميع، وذلك على مدار الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لتوجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، لحماية المواطنين.

حملات تطهير وتعقيم للمساجد والمدارس وجمعيات ووحدات قروية

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 200 مسجد، 35 مدرسة، 16 مواقف سيارات، 7 جمعيات زراعية، 150 شارع، 9 مراكز شباب، 17 مقار وحدات محلية قروية، و14 ماكينة صرف ألي بالقرى 50 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة.

من جهته، شدد وكيل وزارة الصحة بالغربية، على الضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين الإدارات المعنية المختلفة من المديرية والإدارت الصحية والمستشفيات؛ لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابى كورونا، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة.

«صحة الغربية» تعلن استمرار الإجراءات للحد من انتشار كورونا

وطالب وكيل الصحة بالغربية، بزيادة عدد الآسرة بالمستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة، تحسباً لزيادتها، مع التشديد على توفير وسائل الحماية الشخصية للأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحى، وكذلك المتابعة المستمرة لموقف الأكسجين الطبي والمخزون الاستراتيجي منه بشكل يومى بكل مستشفى.