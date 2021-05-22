تفاصيل هجوم أمستردام الدامي.. مقتل شخص وإصابة أربعة

لقى شخص مصرعه وأصيب أربعة في حادث طعن في وقت متأخر من ليلة الجمعة في أمستردام. وقالت الشرطة وفقا لموقع «يورونيوز» الأوروبي، إنها ألقت القبض على المشتبه به في مكان قريب.

وذكرت الشرطة في بيان في وقت مبكر من يوم السبت، نشرته يورو نيوزو إن الفريق الذي يحقق في الهجمات «يبقي جميع الخيارات مفتوحة، لكن في الوقت الحالي ليس لديه مؤشر مباشر على وجود دافع إرهابي».

وقالت الشرطة إن الجرحى الأربعة نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ولم تعرف ظروف حالتهم الصحية على الفور.

تم التعرف على المشتبه به فقط على أنه رجل يبلغ من العمر 29 عامًا من أمستلفين، وهي بلدة تقع على أطراف أمستردام.

وقعت عمليات الطعن في حي به العديد من الحانات والمطاعم، لكن تم إغلاقها في ذلك الوقت بسبب قيود الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

في أكتوبر الماضي، حذر عمدة أمستردام فيمكي هالسيما إن هجومًا متطرفًا في العاصمة الهولندية ليس مستبعدًا.

في رسالة إلى مجلس المدينة، ذكرت هالسيما أن الهجوم في نيس في فرنسا كان له آثار كبيرة على الإحساس بالأمن في أمستردام، وأن المدينة كانت معرضة للخطر.

ومع ذلك، وصفت العمدة حرية التعبير بأنها حق أساسي يجب أن يتمتع به الجميع.

جاءت رسالة هالسيما بعد أن أصدرت وحدة مكافحة الإرهاب الهولندية بيانًا قالت فيه إن هجومًا مشابهًا للهجوم الذي وقع في نيس بفرنسا بأكتوبر الماضي لم يكن مستبعد في هولندا. وكانت العمدة ردت بإنه على الرغم من عدم وجود سبب لاتخاذ تدابير أمنية إضافية الآن، فمن الجيد أن تكون مستعدين.