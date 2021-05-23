حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:28 ص | الأحد 23 مايو 2021
برج الجوزاء
يتميز مولود برج الجوزاء بشخصية مرحة واجتماعية، كما أنه يميل إلى الاستقلالية المالية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني
الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم منتعشا ونشيطا وتتألق مواهبك.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي
القمر في منزل الحب ويعدك ذلك بأجواء رومانسية هادئة، وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية مميزة ودافئة.
ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.