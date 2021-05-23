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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 23-5-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:28 ص | الأحد 23 مايو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بشخصية مرحة واجتماعية، كما أنه يميل إلى الاستقلالية المالية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي قد يجعلك اليوم منتعشا ونشيطا وتتألق مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب ويعدك ذلك بأجواء رومانسية هادئة، وهناك فرصة لقضاء أوقات عائلية مميزة ودافئة.

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة ناهد السباعي، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

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