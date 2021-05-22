العثور على جثة شاب في ترعة بالغربية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، على جثة شاب في العقد الثاني من عمره، طافية في مياه ترعة ميت يزيد، بنطاق قرية محلة ميسر بدائرة مركز قطور، في ظروف غامضة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، يفيد بشأن ورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة غريق طافية بمياه ترعة ميت يزيد، بنطاق قرية محلة مسير بدائرة المركز.

على الفور تم استدعاء شرطة الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وتبين أنها لشاب في العقد الثاني من عمره، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قطور المركزي، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد بيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وكشف هوية المتوفي.

أنهى شاب في العقد الثالث من عمره، في وقت سابق، حياته شنقا داخل مسكنه بقرية العمارة، مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، لمروره بأزمة نفسية.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، بالعثور على جثة شاب مشنوق داخل مسكنة بعزبة العمارة بدائرة المركز.

وتبين من المعاينة أن المنتحر في العقد الثالث من العمر، صنع لنفسه مشنقة للتخلص من حياته بسبب مروره بحالة اكتئاب، حيث سبق له الزواج، وانفصل عن زوجته منذ فترة، وعقب ذلك أُصيب بحالة نفسية سيئة، ودخل في اكتئاب حاد، ما دفعه إلى إنهاء حياته شنقا.

تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بندب الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث.