يتبقى 7 أيام.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لأولى ابتدائي ورياض الأطفال

يبحث الكثير من أولياء الأمور، عن موعد التقديم لأطفالهم سواء في مرحلة رياض الأطفال أو الابتدائية، باعتبارها واحدة من أهم المراحل الدراسية التي يهتم بها الآباء، وأعلنت وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم للمرحلتين رياض الأطفال والابتدائية خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد؛ تستعرض جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم في مجال التعليم، الشروط والمستندات المطلوبة من أولياء الأمور للتقديم لأبنائهم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، سواء في المدارس الدولية أو التجريبية، خلال الفترة القبلة، وفقًا لما جاء في موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، في السطور التالية..

موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال

تبدأ الإجراءات بتقديم طلب التحاق الطفل بالصف الأول الابتدائي إلكترونيًا، بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو وحتى نهاية الشهر، من خلال الدخول على موقع مركز معلومات الوزارة من هنــــا، مع العلم أنَّه لم يتمّ تفعيل الموقع إلا في موعد التقديم.

بعد انتهاء التقديم الإلكتروني، يتمّ استلام الطلبات الورقية، ويتمّ استلام ملفات الأطفال.

شروط الالتحاق برياض الأطفال

ووضعت الوزارة بعض الشروط التي يجب أن تتوفر للتقدم بمدارس رياض الأطفال وهي كالآتي:

- ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات، ولا يزيد على 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما في أول أكتوبر المقبل.

- أن يكون الطالب سليما وخاليا من أي إعاقات نفسية وذهنية أو أي نوع من أنواع الإعاقة التي تحتاج برامج خاصة.

- أن يكون كلا الوالدين حاصلين على مؤهل جامعي عالٍ، بشرط أن يكون الطفل تحت ولايته أو وصايته قانونا.

- في حال عدم وجود الأبوين، يتم تقديم توكيل رسمي موثق في الشهر العقاري بمقر عمل ولي الأمر، على أن يكون التوكيل بالتقدم إلى المدارس الرسمية الدولية.

- اجتياز الطفل الاختبارات المطلوبة في «المظهر الشخصي، السلوك، مهارات الرياضيات، المعرفة والمعلومات العامة، المهارات الحركية، مهارات التفكير».

- في حالة اجتياز الطفل للمهارات المطلوبة يتم تحديد موعد لمقابلة ولي الأمر.

- يتم تقييم الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل وفقا لضوابط محددة منها: «معلوماته، قناعاته، سلوكه في تربية طفله، التعامل مع الآخرين بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية، وحسن التعاون مع إداراتها».

- يتم قبول الأطفال طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات.

- في حال تساوي درجة اختبار القبول، يكون السن شرطا تفضيليا بحيث يؤخذ الأكبر سنًا.

- في حال قبول الطالب يتم سداد المصروفات المطلوبة واستكمال الملف خلال أسبوعين من إعلان النتيجة وإلا يسقط حق الطالب في القبول.

- يقوم ولي الأمر بالتوقيع على إقرارات بالالتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية.

- الالتزام بقواعد وشروط القبول ويقر ولي الأمر بأن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى.

شروط التقديم للصف الأول الابتدائي

يلتزم ولي الأمر بكتابة البيانات المطلوبة منه صحيحة وفق بياناته المدونة في بطاقة الرقم القومي.

يجب ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات.

ألا يزيد عمر الطفل على 9 سنوات.

مراعاة تقارب الكثافات بين المدارس داخل القرية الواحدة أو المربع السكنى الواحد.

يُلحق المقيدين بفصول رياض الأطفال إجباريًا للصف الأول الابتدائي.

الأولوية لمن لهم إخوة بالمدرسة نفسها والأقرب سكنًا لها.