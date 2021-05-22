النيابة تأمر بضبط وإحضار 5 أشخاص ابتزوا سيدة بفيديو مخل

قال مصدر قضائي إن نيابة الشيخ زايد بالجيزة قررت ضبط وإحضار 5 أشخاص، بينهم عضو مجلس إدارة بنادٍ شهير، لاتهامهم بتصوير رجل أعمال في أوضاع مخلة مع زوجته وابتزازه بسبب خلافات مالية بينهم في منطقة الشيخ زايد.

وقالت الزوجة فى التحقيقات إن المتهمين «أ.م» ونجله «ف. أ» وآخرين، تواصلوا مع زوجة رجل الأعمال وهددوها بنشر صور خادشة للحياء لها ولأسرتها، كما هددوها بالقتل، موضحة أن «أ. م» وشقيقاه وزوجته ونجله أهدوها حقيبة، واكتشفت بعد ذلك أن الحقيبة بها كاميرا، وأنه التقط بها مقاطع مصورة خاصة بينها وبين زوجها أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.

تهديد وابتزاز

وأوضحت الزوجة فى التحقيقات أن زوجها السابق تعرض لواقعة تهديد وابتزاز من بعض الأشخاص، وهددوه بنشر بعض الصور والفيديوهات المسيئة له بقصد التشهير به.

الزوجة مستعدة لتقديم المستندات

وأبدت الزوجة استعدادها لتقديم مستندات و«فلاشة» أمام جهات التحقيق، مضيفة: «عقب علمي أن زوجي السابق تعرض للتهديد والابتزاز بنشر صور مسيئة له، تأكدت أن أ.م وشقيقيه ونجله وزوجته، هم اللي عملوا الكلام ده عن طريق الصور اللي التقطها ليا أنا وزوجي السابق وقت الزواج، وهما خلوني صورت فيديو على موبايلاتهم قلت فيه إني لو حصلي حاجة يبقي ف. أ هو اللي أذاني والمدعو أ.م قال لي إن ده تأمين ليكي».

وأضافت: «أ.م عضو مجلس إدارة النادي في الوقت ده، وهم قالوا لي إنهم بييستخدموا الصور والفيديوهات دي في الضغط على زوجي السابق للتصالح معه، وكانوا يهددوني بإلحاق الأذى بي وبعائلتي لو رفضت أتعاون معهم وعليه قررت النيابة ضبط وإحضار المتهمين».

وكان مأمور قسم أول الشيخ زايد تلقى بلاغًا من رجل أعمال يفيد تلقيه مكالمات تليفونية بتهديده بالخطف والقتل له ولأولاده، والتشهير بسمعته من خلال نشر صور مخلة له وزوجته.