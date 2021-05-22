بعد إصابة سمير غانم بالفطر الأسود.. طبيب مناعة يحذر من «الكورتيزون»

أكد الدكتور هاني إسحق شحاتة، اخصائي الروماتيزم والمناعة بالمنيا، أن مرض «الفطر الأسود»، الذي بدأ يظهر في الهند قبل نحو أسبوعين، يجتاح العالم حالياً كـ«عدوى فطرية انتهازية»، تصيب المصابين بضعف الجهاز المناعي، ومرضى السكري، ومتعاطي «الكورتيزون» بشراهة.

وقال الدكتور «شحاتة» إن هناك نوعين من العدوى الفطرية الانتهازية، ولهما أسباب وأعراض متشابهة، مع فارق جوهري، ومن الأسباب مرض السكر، خاصةً المصحوب بحموضة الدم، أو مرض نقص المناعة أو السرطان أو الإيدز، أو الذين يخضعون للعلاج باستخدام «الكورتيزون»، في علاج حالات كورونا الحرجة، أو مرضى الروماتيزم أو نقل الأعضاء.

وأوضح أن الأعراض المتشابهة عبارة عن عدوى رئوية مصحوبة بضيق بالتنفس وآلم بالصدر وسعال وارتشاح بللوري، وكذا عدوى كبدية عبارة عن فشل كبدي، وعدوى كلوية عبارة عن فشل كلوي، كما حدث في حالة الفنان الراحل سمير غانم، وعدوى مخية عبارة عن التهاب بخلايا المخ والعصب الثالث والخامس، والفارق في العدوى الجلدية أشد خطورة، والذي يطلق عليه «الفطر الأسود»، وتصل العدوى لالتهاب وتورم ثم قرح أشبه بـ«الغرغرينا السوداء»، أو «الفطر الأسود» في الأنف والعين والفك السفلي من الداخل.

وعن طرق الوقاية من الفطر الأسود، نصح الطبيب بالحرص على ارتداء الكمامة الطبية، وضبط السكر، وضبط جرعات ومدة استخدام الكورتيزون، ووقف العلاج بالكورتيزون بدون داع، مؤكداً أن العلاج المبكر دوائي وفعال، والعلاج المتأخر جراحي ومشوه، مثل بتر العين أو جزء من الوجه.

كما نصح الطبيب بضرورة عمل أشعة مقطعية كل أسبوعين خلال أول 3 شهور من الإصابة بكورونا، ثم كل شهر تلي الـ3 شهور من الإصابة بالفيروس، حتى يتم تشخيص أي كرة فطرية أو تليف رئوي.