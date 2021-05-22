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محمود مسلم

وزير فلسطيني: يجب تأمين التمويل اللازم دوليا وعربيا لإعادة إعمار غزة

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07:46 م | السبت 22 مايو 2021
آثار العدوان على غزة

آثار العدوان على غزة

قال وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، إن الجهد المبذول حالياً في قطاع غزة يتركز على حصر الأضرار والأعمال الإغاثية، وتأمين التمويل اللازم من المجتمع الدولي والعربي لضمان إعادة إعمار القطاع في أسرع وقت.

وأوضح الوزير في حديث أورده التليفزيون الفلسطينى اليوم السبت - «أن حجم الأضرار في قطاعي الإسكان والبنية التحتية يقدر بمئات ملايين الدولارات»، لافتا إلى أن آلاف الوحدات السكنية دمرت بشكل كامل أو جزئي.

وأكد أن الحكومة ووزارة الأشغال العامة والإسكان منذ حرب عام 2014 وحتى الآن مستمرة في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار الناتجة عن الحروب المتواصلة على القطاع.

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