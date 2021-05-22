الجامعات: حجب نتائج امتحانات الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية أنه جرى الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2020-2021، المقرر انطلاقها خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأشاروا إلى عدم وجود أي قرارات تتعلق بمنع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية من دخول الامتحانات التيرم أو الميد تيرم، موضحين أنه سيتم حجب نتائج الامتحانات لغير المسددين للمصروفات الدراسية.

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني في موعدها المحدد من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الماضي، خلال شهري يونيو ويوليو مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن الكليات شرعت في إعلان جداول امتحانات التيرم لمختلف الفرق، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتشديد على ألا تخرج أسئلة ورقة الامتحانات عن المنهج الدراسي المقرر.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنه لا توجد أي قرارات تتعلق بمنع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية، لافتا إلى أن الجامعة تحجب نتائج الامتحانات لحين سدادها، موضحا أن الجامعة تقدم دوما الدعم الكامل للطلاب المتعثرين ذوي الظروف الصعبة من خلال مكاتب رعاية الشباب، شرط تقديم الأوراق التي تثبت ذلك.

ومن جانبه، أكد الدكتور ناجي عبدالمؤمن، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن الكلية لم تصدر أي تعليمات أو بيانات بشأن منع الطلاب غير المسددين المصروفات الدراسية للعام الجاري من الدخول إلى الامتحانات للفصل الدراسي الثاني، مؤكدا على استعداد الكلية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مواعيدها وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد عميد كلية الحقوق في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات ستكون وفقا لمنظومة التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد، مع مراعاة قدرات الطالب المتوسط والتشديد على عدم خروج الأسئلة عن المنهج المقرر.