بعد الحكم بإعدام الزوج.. القصة الكاملة لمقتل ربة منزل حرقاً بالشرقية

لم يرحم توسلاتها أو ضعفها، واستغل تواجدهما بمفردهما في منزلهما بمدينة الزقازيق، وقام الشاب العشريني بسكب مادة مشتعلة على زوجته، وأشعل النيران فيها، لتلقى مصرعها على الفور.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم السبت، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية رقم 2399 لسنة 2020، جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2990 لسنة 2020، كلي جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً من مركز شرطة الزقازيق، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط «محمد رجب متولي محجوب»، 25 سنة، خراط، مقيم بناحية «الأحرار»، بمدينة الزقازيق، بتهمة قتل زوجته المجني عليها «آية محمد السيد محمد كامل»، 25 سنة، ربة منزل، عمداً، مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم على قتلها.

وتبين أن الزوج المتهم أعد لهذا الغرض مادة السولار، وسعى إلى مسكنهما والذي تبين تواجدها بداخل غرفة نومها، وما أن ظفر بها حتى قام بسكب تلك المادة معجلة الاشتعال بجسدها، ,أشعل النيران بها، قاصداً من ذلك إزهاق روحها، فحدثت إصابتها التي أودت بحياتها، وذلك بسبب خلافات زوجية.

وبسؤال المجني عليها «حليمة صلاح محمد السيد»، وشهرتها «منى»، 35 سنة، ربة منزل، أثناء تلقيها العلاج، في المستشفى، قبل قليل من وفاتها، أفادت بأنه أثناء تواجدها بمنزلها، فوجئت بزوجها المتهم ممسكاً بزجاجة بها مادة قابلة للاشتعال السولار، وقام الأخير بسكب تلك المادة عليها، وقام بإشعال النار فيها، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى ههيا المركزي للحروق، نظراً لخطورة حالتها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقال مدير المستشفى إنه وأثناء القيام بمهام عمله بمستشفى ههيا المركزي، قسم الحروق، استقبل المجني عليها وكانت تعاني من حروق بالوجه والرقبة والطرفين العلويين وأجزاء من البطن، من الدرجة الثالثة، بنسبة 50%، نتيجة إلقاء مادة مشتعلة عليها وإضرام النار بها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، قبل أن تأمر بإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت المحكمة حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.