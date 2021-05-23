مسؤول أوروبي: يجب حل أساس الصراع الفلسطيني بدلا من البحث عن أمن مؤقت

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الأمن وحده لا يجسد السلام، وأصبح لزاما العمل على تحقيق حل يفضي الى سلام مستدام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وأضاف «بوريل» في بيان، أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، يجب ألا يحرف الانتباه إلى القضية الأساسية وهي الدخول في مفاوضات تفضي إلى حل أساسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق السلام الذي يضمن الأمن المستدام لفلسطين وإسرائيل.

«بوريل»: من غير المستساغ انخراط الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار غزة دون ضمان عملية سياسية تعالج أساس الصراع

وأوضح المسؤول الأوروبي: «من غير المستساغ أن ينخرط الاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار غزة دون ضمان عملية سياسية تعالج أساس الصراع، ويستحيل الحفاظ على الوضع الراهن لأنه سيؤدي إلى جولات جديدة من العنف».

وتابع بوريل قائلا: «أنا على اتصال مع جميع الأطراف بمن فيهم الإدارة الإمريكية لإطلاق مفاوضات تقود إلى حل أساس الصراع بدلا من البحث عن أمن مؤقت للطرفين، ويجب إعادة تدويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي».

وتوصلت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ليلة الجمعة، بعد وساطة مصرية وضغط دولي، عقب هجمات صاروخية متبادلة على جانبي الحدود، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأرسلت مصر، وفدين أمنيين إلى إسرائيل وقطاع غزة لتثبيت وقف إطلاق النار، وطالبت الجانبين الالتزام به، فيما أعربت الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، عن تمسكهما بالوساطة المصرية لوقف إطلاق النار.

السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة يهاجم مجلس: «لم نر حاجة لبيان منه لا يدعم شعبنا»

من جانبه، هاجم السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أمس السبت، مجلس الأمن الدولي، وقال: «إننا لم نر حاجة لبيان منه لا يدعم شعبنا».

وكان مجلس الأمن الدولي، دعا في وقت سابق، إلى الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى «الأونروا» في غزة عدنان أبو حسنة، أن حجم الدمار الذى خلفته الغارات الجوية الإسرائيلية في عدوانها على قطاع غزة كبير وفادح، موضحا أن الخسائر مقارنة بالعملية العسكرية في عام 2014، كبيرة جدا كونها استهدفت البنى التحتية.

وشكر أبو حسنة، مصر على دورها المتواصل لحل القضية، كاشفا أن نحو 65 ألف شخص من النازحين لجأوا إلى مقرات الوكالة في 59 مدرسة بعد تعرض منازلهم للقصف والهدم إما جزئيا أو كليا مع تصعيد الجانب الإسرائيلي لعملياته.

ونظمت جمعية «مناصرة فلسطين» البحرينية وقفة تضامنية مع القدس وقطاع غزة تحت عنوان: «لن نخذلكم»، في منطقة الساية في «البسيتين» شمال غربي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال رئيس الجمعية عبدالمنعم المير إن «هذه الوقفة تأتي لمشاركة أهل فلسطين احتفالهم بالنصر، ولنؤكد أننا كنا أوفياء وسنبقى أوفياء لفلسطين وقضيتها، وسوف تكون فلسطين دائما قضيتنا التي نورثها لأبنائنا وبناتنا كي يورثوها للأجيال القادمة».

وتوجه المير، بالشكر لجميع المشاركين في الوقفة أفرادا وجمعيات، رجالا ونساء، وللمسؤولين في وزارة الداخلية ومديرية أمن المحرق على تعاونهم، ولمحافظ المحرق سلمان بن عيسى بن هندي على حضوره الوقفة التضامنية.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال 7 أشخاص خلال مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف خرجت دعما لفلسطين في العاصمة «لندن»، وقالت في بيان: ألحق المتظاهرون أضرارا بسيارة كانت متوقفة بالقرب من السفارة الإسرائيلية، وألقى بعضهم مفرقعات على الشرطة. وأشارت الشرطة البريطانية، إلى أن 7 من عناصرها أصيبوا في وقت سابق في لندن خلال احتجاج داعم لفلسطين.