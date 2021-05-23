أكثر 5 سيارات كورية مفضلة عند المصريين.. تعرف على أسعارها

ما تزال السيارات الكورية لها مكانتها في السوق المحلي، حيث تحتل المكانة رقم 2 إلى 4 في سوق السيارات الشعبي المصري، وزداد الطلب عليها بسبب ما تقدمه من جودة وأمان، خاصة مع سعرها المناسب لمن يرغب في شراء سيارة بها إمكانيات ورفاهية في سوق السيارات، حيث تأتي بين أفضل السيارات من حيث السعر.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أفضل وأرخص السيارات الهيونداي عام 2021، وهي كما يلي:

إلنترا

تعتبر السيارة هيونداي إلنترا من أفضل السيارات الكورية التي تمتلك سمعه جيدة في سوق السيارات الكورية، لامتلاكها محرك 4 سلندر 1600 سي سي 127 حصان وعزم دوران 155 نيوتن متر، تنقل القوة للعجلات الأمامية من خلال ناقل حركة أوتوماتيك يمكنها من التسارع من سرعة 0 كم إلى 100 كم في الساعة خلال 12.3 ثانية، كما أنّ استهلاكها للبنزين 6 لترات لكل 100 كيلو، ولديها أكثر من فئة في السوق المحلي من الأولى حتى الرابعة، ويبدأ سعرها من 390 ألف جنيه حتى 487 ألف جنيه.

توسان

التوسان هي سيارة الشبيهة للسيارات الجيب الرياضية، ويبدأ سعرها من 435 حتى 590 ألف جنيه، وتتميز بمحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة 6 سرعات و1600 سي سي Turbo GDI، وتمتلك مواصفات أمان فائقة مثل 6 وسائد هوائية أمامية وجانبية، مكابح مضادة للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيا.

فيرنا

هيونداي فيرنا هي أرخص سيارة كورية تحتل السوق المستعمل، وتمتلك فيرنا محرك 1600 سي سي 123 حصانا متصل بفتيس مانيوال أو أوتوماتيك 6 سرعات، ومنها أعلى فئة في الخليج بكاميرات أمامية وخلفية ومستشعرات مسافات للركن وأنظمة لتثبيت السرعة ونظام أوتوماتيكي لمنع الانزلاق ABS، أما بالنسبة لاستهلاكها للوقود فهي 6 لترات لكل 100 كيلو، وتعد أرخص أنواع السيارات، وسجلت سعر السيارة فيرنا بداية من 205 حتى 333 ألف جنيه لأعلى فئة.

هيونداي i20

وهي السيارة الكورية التي يعجب با النساء في القيادة، حيث تمتلك محرك 1000 سي سي تيربو والمحرك 1200 سي سي 4 سلندر، مع احتمال تقديم نسخ هايبرد منها (تعمل بالكهرباء والبنزين) ناقل حركة أوتوماتيك، ومانع للانزلاق، استهلاك للوقود قليل جدا 5 لترات لكل 100 كيلو، وتنتشر في السوق المصري لأنّها شبيهة للسيارة كيا بيكانتو، وسجلت سعر هيونداي i20 من 265 حتى 305 آلاف جنيه.

هيونداي i30

هي السيارة الرياضية الشبيهة للسيارات الرياضية الهاتشباك، وهي من أفضل السيارات التي جرى تصنيعها، فهي تمتلك محرك 1600، وهي نفس أنواع محركات التوسان وكيا سيراتوا، ويتراوح سعر السيارة i30 بين 323 حتى 435 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت آر بي

وتتميز السيارة أكسنت آر بي بمحرك 1600 وهي شبيهة بالسيارة ألنترا في كل شيء، تختلف فقط في الشكل والأداء وبعض مواصفات الرفاهية، ويتراوح سعر السيارة أكسنت من 215 إلى 251 ألف جنيه.