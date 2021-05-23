ارتفاعات قياسية.. ما الذي يحدث لأسعار السلع الصناعية في الصين؟

ارتفعت أسعار سلع خام الحديد وحديد التسليح والفحم والنحاس فى الصين، إلى مستويات قياسية هذا الشهر ما دفع الحكومة إلى التدخل للحد من الزيادات «غير المعقولة» في التكلفة بالنسبة للمستهلكين.

وبصفتها أكبر سوق للبناء في العالم، كانت الصين المحرك الرئيسي لأسواق المعادن العالمية لأكثر من عقد من الزمان، ومنذ بداية العام وحتى منتصف مايو، ارتفعت أسعار حديد التسليح الصيني، ولفائف الصلب المدرفلة على الساخن، والنحاس - وهو أمر حيوي لبناء الآلات والمباني والأجهزة والمركبات - بأكثر من 30% كإحياء في البناء والتصنيع طلب فائق الشحن لدى أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وحقق عدد كبير من المدخلات الصناعية الحيوية الأخرى - بما في ذلك خام الحديد والفحم الحراري وحمض الكبريتيك والزجاج مكاسب مضاعفة في الطريق لتسجيل ارتفاعات، حيث فاق نمو الاستهلاك الإجمالي العرض، «بحسب رويترز».

ما الذي يحدث في اقتصاد الصين؟

تسارع التعافي الاقتصادي الصيني بشكل حاد في الربع الأول من الركود الناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قياسية بلغت 18.3%، وساعدت إجراءات التحفيز الحكومية الصارمة التي تم إطلاقها في ذروة إغلاق COVID-19 العام الماضي على إنعاش نشاط البناء، في حين استفادت أكبر قاعدة تصنيع في العالم من الطلب المتزايد على الأجهزة ومعدات التمرينات والآلات في جميع أنحاء العالم المغلق اعتبارًا من منتصف عام 2020.

كما تحركت الصين لخفض الانبعاثات من خلال إغلاق مصانع المداخن التي عفا عليها الزمن، مما زاد من دعم أسعار المعادن.

ويرتفع ناتج المعادن من الصلب إلى النحاس والألمنيوم بشكل قوي على أساس سنوي حيث تقوم المصافي والمصاهر والمصنعون بإنتاج السلع المعدنية الوسيطة التي يستخدمها المصنعون.

ماذا تفعل الحكومة الصينية الآن؟

مع ارتفاع أسعار المواد الخام التي تثير مخاوف من حدوث تضخم، حثت الحكومة منتجي الفحم على زيادة الإنتاج بينما تعهدت بالتحقيق في السلوك الذي يؤدي إلى رفع الأسعار، وتعهد مجلس الوزراء الوطني بتكثيف إدارته للعرض والطلب على السلع، بما في ذلك تخزين وتعزيز عمليات التفتيش في كل من الأسواق الفورية والعقود الآجلة.

وحذر المنظمون في شنغهاي ومركز تانغشان للصلب المصانع هذا الشهر من التلاعب في الأسعار والتواطؤ والمخالفات، وقالوا إنهم سيغلقون أعمال أولئك الذين يعطلون طلبات السوق بشكل خطير.

كيف أثرت على الأسواق العالمية؟

كانت أستراليا من أكبر المستفيدين من الطلب الصيني القوي على المعادن، حيث ساهمت صادرات خام الحديد القياسية في دعم اقتصادها على الرغم من التوتر التجاري مع الصين في القطاعات الأخرى.

ومع ذلك، فإن فورة الشراء العنيفة في الصين تركت إمدادات الخام والمعادن في مناطق أخرى ضيقة نسبيًا، بينما تحوم مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن وفي بورصة شيكاغو التجارية بعيدًا عن أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وقال «جون بيفيس» خبير اقتصادى زراعى، و«بيتر ناجلى» خبير اقتصادى، بالبنك الدولى: «إن أسعار النفط الخام ارتفعت فى وقت قياسى مقارنة بالمستويات المتدنية التى وصلت إليها أثناء الجائحة، مدعومة فى ذلك بالتخفيضات المستمرة فى الإنتاج التى تفرضها منظمة «أوبك» وشركاؤها، وشهد الطلب زيادة تدريجية، فيما يُتوقع أن يثبت عند هذا المستوى طوال عام 2021 مع تزايد توفير اللقاحات على نطاق واسع والبدء فى تقليص القيود على السفر، لا سيما فى البلدان المتقدمة.