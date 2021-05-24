طريقة الحصول على الدرجة النهائية في الإنجليزي لطلاب الإعدادية

يحتاج طلاب الشهادة الإعدادية لمراجعة مادة اللغة الإنجليزية قبل الامتحان، ومع ضيق الوقت ووجود مواد أخرى يحتاج إلى مراجعتها، تقدم «الوطن» نماذج للمراجعة النهائية لمنهج اللغة الإنجليزية الخاص بالفصل الدراسي الثاني في نقاط محددة، شاملة كافة أجزاء المنهج من محادثات ومواقف بإجاباتها، وجميع أنواع الاختيارات من كلمات ومصطلحات، والنقاط الفنية من بين السطور وجمل من خارج الصندوق، إلى جانب سؤال القواعد باستخدام ما بين الأقواس، بطريقة مركزة ومختصرة، يسهل معها تجميع أهم النقاط بالمنهج، والمتوقعة بنسبة كبيرة في امتحان أخر العام.

ويستعرض السيد الكحكي، معلم خبير اللغة الإنجليزية بمحافظة بورسعيد، كيفية حل القواعد بطريقة سهلة وبسيطة، وكتابة موضوع التعبير، مع التركيز على أهم الموضوعات المتوقعة، فضلًا عن أهم المحادثات المتوقعة في الامتحانات، شاملة نموذج الإجابة الصحيح، لمساعدة الطلاب على الحصول على الدرجات النهائية في اللغة الإنجليزية.

ويقول معلم خبير اللغة الإنجليزية ببورسعيد، إنه لابد من اتباع التالي:

- قراءة السؤال بتركيز وفهم، خاصةً سؤال المواقف للتعرف على المطلوب تحديداً، سؤال أم إجابة أم استفسار.

- التركيز علي الضمائر والأزمنة في سؤال القواعد، خاصةً عند استخدام ما بين الأقواس، ومراعاة عدم خلط الأزمنة.

- واستخدام كلمات وجمل بسيطة في سؤال التعبير، والبعد عن الجمل الكبيرة المعقدة أو المركبة، مع مراعاة علامات الترقيم، وقراءة المحادثة أكثر من مرة أولًا قبل الإجابة عليها.

- للحصول على الدرجات النهائية لسؤال الفهم فى الامتحان، لابد من تخمين الكلمات والمصطلحات الصعبة التي قد ترد بالقطعة، دون التوقف عندها، ومراعاة أن تكون الإجابة على قدر السؤال المطلوب فقط.

- يفضل قراءة القطعة مرتين قبل الإجابة عليها، وتحديد المعلومات التي تبحث عنها فقط، ويفضل أيضًا قراءة الأسئلة كاملة، قبل قراءة القطعة ذاتها، بمراعاة مهارات التحليل والتذكر والاستيعاب والاستنتاج.

نموذج المراجعة النهائية في اللغة الإنجليزية