صرف 1.4 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ413 ألف عامل في 3698 منشأة

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، عن أنّ المبالغ التي جرى صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و388 ملايين و100 ألف جنيه، استفاد منها 413 آلاف و466 عاملًا، يعملون في 3698 منشأة، وذلك منذ نشأة الصندوق حتى نهاية مارس 2021.

وقال الوزير إنّ المجلس وافق على صرف الدفعة السادسة والسابعة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، والتي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق، صباح اليوم الذي ترأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وأضاف الوزير أنّه جار إعداد منظومة إلكترونية للصندوق، تتيح التعامل إلكترونيا من حيث تحصيل الاشتراكات، أو تحديد المنشآت التي سددت والتي لم تسدد، بما يساهم في تسهيل الإجراءات التي يتم اتباعها في أعمال الصندوق.

وأوضح الوزير أنّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمّت بها لتخطي الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.