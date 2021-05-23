إحالة مدير مستشفى بسيون والطاقم الطبي إلى التحقيق لتقصيرهم في العمل

أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرارًا بإحالة مدير مستشفى بسيون المركزي، للتحقيق العاجل وإعفاء رئيسة التمريض من منصبها وإحالة فريق الجودة ومكافحة العدوى للتحقيق بالمديرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك للتقصير في العمل، وعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن عدم تواجد الأطباء.

جاء قرار وكيل وزارة الصحة خلال جولة مفاجئة بمستشفي بسيون المركزي لمتابعة أحوال المرضى وتوفر المستلزمات والواقيات والأدوية وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى، وكذلك لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وبروتوكول العلاج ومرور اللجنة العلمية.

كما تفقد «حميدة» جميع أقسام العزل والعناية المركزة والمتوسطة، وتبين بعض الملاحظات التي تم التنبيه عليها مرارًا وتكرارًا، لذلك تم اتخاذ قرارات بعد ثبوت ترك الأطباء والفريق الطبي للعمل.

واستمع «حميدة» لشكاوى المرضى وقام بحلها أثناء الزيارة، وطالب الجميع ببذل مزيد من الجهد في هذه الفترة الحرجة نظرًا لشدة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، كما أثنى على بعض العاملين من الطاقم الطبي المتواجد أثناء الزيارة لجهودهم المخلصة وخدمتهم المتميزة للمرضى.

وأشار وكيل وزارة الصحة، في وقت سابق، إلى أن المديرية خصصت 11 فريقًا متحركًا في (مركز طبي سعيد1، مركز طبي سعيد2، سيجر، ديوان المحلة أول، ديوان المحلة ثان، كبد المحلة، مكتب صحة كفر الزيات، مكتب صحة السنطة، رمد زفتى، مكتب صحة بسيون، مستشفى قطور)، كما تم تخصيص 20 فريقًا ثابتًا بـ(مركز طبي سيجر، معهد الأورام، بنك الدم، مركز طبي سعيد، سبرباي، دمرو، ديوان الإدارة الصحية المحلة أول، معهد كبد المحلة، الهياتم، ديوان الإدارة الصحية المحلة ثان، رمد زفتى، ديوان الإدارة الصحية زفتى، ديوان الإدارة الصحية سمنود، بنا أبو صير، دماط، مستشفى قطور المركزي، مكتب صحة ثان السنطة، إبيار، مكتب صحة ثان كفر الزيات، ومكتب صحة أول بسيون) وذلك لمتابعة الحالة الصحية للمواطنين.