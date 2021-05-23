من هو الشهيد الرائد حسن سليمان: توفي أثناء تأدية واجبات عمله

بوجه بشوش وباسم، انتشرت صور الشهيد الرائد حسن سليمان، ابن مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، الذي وافته المنية، أمس السبت، في أثناء مباشرة عمله بشارع 26 يوليو بالقاهرة، وشُيعت جنازته، قبل قليل، في مسقط رأسه.

من هو الشهيد الرائد حسن سليمان؟

اسمه الكامل حسن جمال سليمان، ابن مدينة طوخ بالقليوبية، التحق بكلية الشرطة عام 1996، وتخرج منها عام 2000، وعمل بعدة قطاعات في وزارة الداخلية بعد تخرجه، وكان آخرها الإدارة العامة للمرور، وكان أحد ضباط قوة مباحث المرور، والشهيد متزوج وأحد أطفاله يُدعى «مروان»، يبلغ من العمر 8 سنوات.

وفاته :

بينما كان الشهيد الرائد حسن سليمان، في الخدمة الأمنية المُعين بها، في شارع 26 يوليو بالقاهرة، توفي أثناء العمل، ولفظ أنفاسه الأخيرة، وهو النبأ الذي تسبب في حالة من الحزن الشديد التي ألمّت بأصدقائه وزملاءه من خريجي نفس الدفعة بكلية الشرطة، وتداولوا صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بعبارات التعزية والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

جنازة الشهيد الرائد حسن سليمان

وجرت قبل قليل مراسم تشييع جثمان الشهيد الرائد حسن سليمان، بمسقط رأسه بمدينة طوخ بالقليوبية، خلال جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، تقدمها محافظ القليوبية ومدير أمنها، وعددا من ضباط مديريتي أمن القاهرة والقليوبية والإدارة العامة للمرور، وقيادات تنفيذية بالمحافظة.

أهلاوي صميم

وكان الشهيد الرائد حسن سليمان، محبا وعاشقا للنادي الأهلي، يحتفل بفوزه في مختلف المنافسات الكروية، ويشارك مع أصدقائه منشورات فوز النادي المفضل له، وكان آخرها احتفاله بنشر صورة مع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مصحوبة بعبارة «مبروووك يا أهلاوية».

وجاءت فاجعة وفاته بعد فوز النادي الأهلي في مباراته مع صن داونز الجنوب أفريقي، في إطار منافسات بطولة أفريقيا؛ إذ توفي بعد انتهاء المباراة بدقائق، ولم يمهله القدر للاحتفال بالفوز.