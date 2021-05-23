وعدهن بالزواج.. شاب يستولي على مليون دولار من 30 فتاة كويتية

كشفت تقارير صحفية كويتية، عن إحالة الشرطة شخص «محتال»، إلى المحاكمة بعدما استولى على مبالغ كبيرة من عشرات الفتيات اللواتي وعدهن بالزواج.

وقالت صحيفة «الأنباء»، الكويتة في تقرير لها: أن الإدارة العامة للتحقيقات أحالت مواطنا إلى السجن المركزي بعد أن استولى على مبالغ تقدر بنحو 300 ألف دينار كويتي وهو ما يعادل «مليون دولار تقريبا»، بعدما استولى عليها عن طريق الاحتيال على 30 فتاة كان قد قدم لهن وعوداً بالزواج.

وبحسب الصحيفة، أعلنت الشرطة الكويتية القبض على المحتال قبل يومين، وتداولت الصحف المحلية قصته تحت مسمى «نصاب سناب شات»، في إشارة إلى استخدامه تطبيق التواصل الاجتماعي «سناب شات»، للتواصل والإيقاع بضحاياه من الفتايات.

وأظهرت التحقيقات: أن المتهم كان يعمل على اقناع ضحاياه من النساء بأنه شخصية مهمة جدا وصاحب نفوذ في الكويت، ويريد الزواج من الضحية مقابل أن تساعده مالياً والدخول في نوع الشراكة التجارية معه، لكن في كل مرة كان يتوارى بعدها عن الأنظار.

وأظهرت التحقيقات أن آخر ضحايا المتهم، فتاة احتال عليها بمبلغ 52 ألف دينار كويتي بعد أن تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر أمني لـ«الصحيفة»: إن ذلك المحتال أنكر في البداية الاتهامات الموجهة إليه من تلك الفتاة، غير أن مواجهته بالبلاغات المقدمة بحقه من نساء آخريات جعله يقر بذنبه».

وأضف المصدر «الذي لم يكشف عن هوية المتهم»: كان المتهم يستأجر سيارات فارهة، بالإضافة إلى استغلال شقق ومنازل فاخرة تعود لأصحابه بغرض إقناع ضحاياه بأنه ثري ومن أصحاب النفوذ.

بينما قالت الفتاة التى تعرضت للاحيتال من الشاب: «أخبرني أنه يمتلك شركة عقارية وعرض علي الاستثمار فيها عن طريق شراء شقة، وبذلك استطاع يحصل على جميع مدخراتي في المصرف والبالغة 52 ألف دينار».