الاسم طفل والمهنة تاجر مخدرات.. قصة ضبط «صبي» بحشيش وبودرة بالخليفة

طفل لم يتجاوز عمره الـ 16 عاما.. عرف طريق تعاطي المخدرات مبكرا، فلم يكتف بالإدمان ليحترف مهنة الإتجار فيه، ويبدأ في تشكيل فريق يعمل لحسابه في توزيع مخدر الحشيش حتى ذاع صيته بين أبناء منطقته التابعة لدائرة قسم الخليفة بمحافظة القاهرة.

الاسم الطفل والمهنة تاجر مخدرات

تم إلقاء القبض على الطفل المتهم، وبحوزته عددا من أكياس الحشيش والبودرة والمواد المخدرة الآخرى بجانب «سيجارة ملفوفة» كانت بين أصابعه، في ظل غياب كامل لدور الأسرة التي تخلت عن مهمتها الأكبر في تربية الابن الذي ترك المدرسة واتجه للإتجار في المخدرات وتعليم أقرانه طريق التعاطي الذي لا رجع فيه.

ضبط حشيش وبودرة

وعثر فريق البحث الجنائي على أكياس من مخدر الحشيش والبودرة وغيرها مع الطفل المضبوط، كما تم إجراء فحص تحليل للمواد المخدرة، وكانت عبارة عن مظروف به سيجارة ملفوفة يدوية بها مسحوق من مخدر البودرة ومظروف بداخله ثلاثة أكياس بلاستيكية شفافة بداخلهم جميعا مادة البودرة.

حبس المتهم الطفل

وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم، كما تسلمت تحريات المباحث الخاصة بواقعة القبض عليه متلبسا بحيازة وإحراز المواد المخدرة، وأمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، ومعاقبته طبقا لأمر الإحالة وأدلة الثبوت.

إخطار لجنة حماية الطفولة

كما أمرت النيابة العامة، في أمر إحالة المتهم، بإخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالتصرف النهائي بالقضية لاتخاذ شئونها المقررة قانونا، بالإضافة إلى إبلاغ أحد والدي المتهم أو من له الولاية عليه أو المسؤول عنه نظرا لعدم بلوغه سن الـ 18.

محاكمة جنائية

وعقدت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأحد، جلسة محاكمة للمتهم، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي ومحمود مصطفى، واستمعت فيها لعدد من الشهود في القضية.