خبير: طرح أول سيارة كهربائية بإنتاج محلي خلال السنتين المقبلتين

قال رأفت مسروجة، خبير صناعة السيارات، والرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات، إنه من المقرر طرح أول السيارات الكهربائية بإنتاج محلي داخل السوق المصري للسيارات، خلال السنتين المقبلتين.

وأشار مسروجة، فى تصريحات لـ«لوطن»، إلى أن القرار الأخير الصادر من نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والخاص بفتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية خلال سنة الموديل، أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، سيؤثر بشكل كبير على وكلاء السيارات بالسوق المحلي وطرح العديد من موديلات السيارات الكهربائية في مصر بسعر منافس.

وأوضح أن السيارات الكهربائية الجديدة ستفرض نفسها، في السوق المحلي، كما هو الحال في كثير من الأسواق العالمية؛ منوهًا إلى أن الشركات المصنعة تعمل على طرح العديد من الطرازات المختلفة للسيارات الكهربائية بفئات وأسعار متعددة، وبكميات تكفي الطلب في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن السوق المصري لابد وأن تكون جاهزة لهذا القرار الخاص بطرح السيارات الكهربائية، وإعداد البنية التحتية التي تساهم في انتشار تلك السيارات.

وأكد مسروجة، أن هناك العديد من المشكلات الاقتصادية التي واجهت كل من تعامل مع استيراد السيارات الكهربائية المتسعملة، والتي من بينها أنها خارج الضمان، كما أن الشركة الأم غير قادرة على تحمل السيارة وصيانتها والخدمات الخاصة بها.

يذكر، أنه خلال الأيام القليلة الماضية أصدرة نفسن جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارًا باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التى تعمل بمحرك كهربائي بأن يتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، أسوة بالسيارات التقليدية، وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.