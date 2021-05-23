صوت وصورة.. تفاصيل أول وحدة زيارة إلكترونية بالعزل: المريض بيشوف أهله

رضيع غادر حضن أمه كرها، وصغير حُرم من اللعب قبل أن يخطو خطواته الأولى، ومراهق لم يتجاوز عامه العاشر معزولا عن أشقائه، تاركا غرفة نومه مجبرًا، وعجوز بات معزولا عن الونس، استفاقوا جميعا على كابوس داهم أجسادهم بغتة كضيف ثقيل اقتحم المنزل دون موعد مسبق، لم يعرفوا عنه شيئا من قبل سوى أنّ اسمه «فيروس كورونا»، تغيرت معه ملامح يومهم وارتعشت أجساد أهاليهم خوفا عليهم، وبحثوا كثيرا عن وسيلة تواصل بهم دون جدوى.

مشاهد يومية تتكرر على أعتاب مستشفيات العزل، في خضم أزمة إنسانية كبّلت أيدي الأطباء كبارًا وصغارًا، ووقف أمامها الطاقم الطبي في حيرة، ليظل مشهد فراق الأسرة لمريضهم عالقاً بأذهانهم، الذين تضم ذاكرتهم العديد من الحكايات المأساوية، ومن وحي المعاناة جاءت فكرة وحدة الزيارة الإلكترونية والدعم النفسي في مستشفى ميت غمر العام بالدقهلية إلى الدكتور محمد شرف ‎وكيل المستشفى للطب العلاج كنوع من التخفيف على المر‎ضى المعزولين في أسرّتهم وعلى ذويهم المتلهفين لرؤيتهم، تعتمد على إتاحة التواصل معهم بالصوت والصورة عوضا عن اللقاء الحقيقي، بحسب وصفه.

بداية فكرة وحدة الزيارة الإلكترونية في العزل

«كل يوم بنشوف المرضى في العزل نفسهم يشوفوا أهلهم والأهل مش عارفين يشوفوا المريض وده بيفرق نفسيا مع مريض كورونا فكرنا في واحدة زيارة إلكترونية»، يقول الدكتور محمد شرف في بداية حديثه لـ«الوطن» عن بداية الفكرة الأولى من نوعها في مستشفيات العزل في مصر.

كيف يتم اللقاء في وحدة الزيارة الإلكترونية

اللقاء أو الزيارة الإلكترونية تتم من خلال حضور أهل المريض في غرفة مخصصة لذلك بالممرات الآمنة بالمستشفى، بعيدا عن غرف العزل، ومن خلال شاشة عرض إلكترونية في غرفة المريض يتم اللقاء بالصوت والصورة بين المريض وأهله، «عبارة عن شاشة متنقلة بكاميرا ومايك متنقل في أوضة العزل المريض بيتكلم من مكانه وأهله تحت في وحدة الزيارة الإلكترونية شايفينه صوت وصورة»، هنا تتجسد أسمى معاني الحب واللهفة بين المريض وأهله،«بيكونوا نفسهم يشوفوه ويطمنوا عليه وفرحوا جدا باللحظة دي»، بحسب وصف الدكتور محمد شرف.

بدأت الفكرة بشاشة عرض واحدة كتجربة للفكرة، وبحسب قول وكيل المستشفى وصاحب الفكرة، من المقرر التوسع في إضافة مزيد من شاشات العرض الإلكترونية في الوحدة بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية.

وكيل «صحة الدقهلية»: جارٍ مناقشة تعميم الفكرة على الدكتورة هالة زايد

الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أكد في بداية حديثه لـ«الوطن» عن وحدة الزيارة الإلكترونية، أنه فور عرض الفكرة عليه من الدكتور محمد شرف وكيل مستشفى ميت غمر أعجب بها لإيمانه التام بأهمية الدعم النفسي لمصاب كورونا، «الحالة النفسية جزء مهم من العلاج» وبدأوا في التواصل مع الشركة المنفذة لمعرفة التكاليف وآلية التنفيذ، بحسب وصفه.

صدى واسع حققته الفكرة بين مرضى مستشفى ميت غمر العام للعزل وأهاليهم، وبحسب قول الدكتور سعد مكي، سيتم عرض إمكانية تعميم الفكرة على وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لتطبيقها في مستشفيات العزل في مصر.