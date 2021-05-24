 غداً.. موظفو 13 وزارة وجهة حكومية يصرفون مرتبات مايو

يبدأ صباح غد الثلاثاء، موظفو وعمال 13 وزارة وهيئة، صرف مرتبات شهر مايو الحالي، بعد أن تمكن موظفو وعمال 53 وزارة وجهة من صرف مرتبات شهر مايو 2021 على مدار يومي الأحد والاثنين.

ووفقاً لكتاب دوري لوزارة المالية في شهر مارس الماضي، تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا 23 مايو وحتى 25 مايو.

واستطاع عمال وموظفو وزارات التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، إلى جانب مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة بالمحافظات، صرف مرتباتهم الأحد.

وخصص الكتاب الدوري أمس الاثنين، الموافق 24 مايو، ليكون موعداً لصرف مرتبات العاملين في وزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، بالإضافة إلى دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

كما تمكن عمال وموظفو وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، من صرف مرتباتهم أول أمس الأحد الموافق 23 مايو من الشهر الجاري.

وأشار الكتاب الدوري إلى أنه في حالة لم يتمكن أحد من صرف مرتبات شهر مايو في الأيام المخصصة لذلك، قامت وزارة المالية بتخصيص أيام 26 و27 مايو للجهات الحكومية لصرف مرتباتهم.

وأهاب الكتاب الدوري بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.