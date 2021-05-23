الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان يوصي بالحفاظ على النيل من التلوث

نظم الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، بالتعاون مع المنتدى الوطني المصري لتنمية نهر النيل، اليوم الأحد، المنتدى المحلي بأسوان، وجمعية تنمية المجتمع بعزبة المصري، احتفالا بيوم النيل.

معسكر صباحى لتنظيف شاطئ النيل

وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، إن الاحتفالية تضمنت معسكرا صباحيا لتنظيف شاطئ النيل في الماء وعلى اليابسة، لمسافة كيلو متر، حيث قام بذلك شباب الجامعات والمدارس الثانوية من أبناء عزبة المصري، حيث تم جمع المخلفات الملقاة، ومخلفات بلاستيكة ملوثة لنهر النيل، ابتداء من مأخذ مياه عزبة المصري شمالا وحتى نهاية القرية بطول كيلومتر.

تنفيذ ورشة عمل

وأضاف «أبو كنيز» أنه تم تنفيذ ورشة عمل في نفس الموقع، بحضور ممثلين عن جهات المنتدى الوطني المصري لتنمية نهر النيل، والمنتدى المحلي لتنمية نهر النيل بأسوان، والاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، وجمعية تنمية المجتمع بعزبة المصري، والمكتب الإقليمي لجهاز شئون البيئة، وإدارة حماية النيل، وإدارة البيئة بالوحدة المحلية».

برنامج الورشة

وقال رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان إن ورشة العمل شملت كلمات افتتاحية ثم مداخلات حول: أهمية الاستخدام الفعال للمياه في الزراعة والشرب، وتعظيم استخدامها، وفرص الاستثمار المرتبطة بنهر النيل، ومزايا الحفاظ على مياه نهر النيل من الإهدار، والتلوث الناتج عن المخلفات، وأضرار البلاستيك وحيد الاستخدام والجدوى الاقتصادية لإعادة تدوير المخلفات، ودور جهود الجهات المعنية وضمان المشاركة المجتمعية في حماية مياه نهر النيل من الإهدار والتلوث.

توزيع الجوائز

وفي النهاية، تم توزيع الجوائز الخاصة بالمسابقة وشهادات التكريم على المشاركين، والإجابة عن أسئلة الحضور، ومناقشاتهم والرد على مطالبهم.

تدشين جمع القمامة

وطالب المشاركون الوحدة المحلية بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع، بتدشين نظام جمع قمامة قوى وفعال، يستوعب كل أجزاء القرية، وتطبيق القانون بصرامة ضد كل من يلوث نهر النيل على أن يتم التعاون في هذا الإجراء بين البيئة، والري، والوحدة المحلية، مع ضرورة توعية المزارعين بأهمية ضبط عمليات الري، وعدم الإفراط في كميات مياه الري التي تضاف للمحاصيل المختلفة، وعلى الدولة تنفيذ أنظمة الري لدى المزارعين مع مراعاة تقديم تسهيلات لصغار المزارعين.