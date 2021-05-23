جدول صرف مرتبات شهر مايو 2021.. يصل إلى خمسة أيام

حددت وزارة المالية المصرية، جدول صرف مرتبات شهر مايو 2021، حيث اعتمد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهري أبريل ومايو 2021، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2021

وأوضحت «المالية»، أن جدول صرف مرتبات شهر مايو 2021، يتم وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، اعتبارًا من اليوم 23 مايو 2021، وناشدت الوزارة الجهات الإدارية بإخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2021 لكل وزارة

وقال طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم وضع موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 ومايو، لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مشيرا إلى أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم 23 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة يوم 24 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة يوم 25 مايو وجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي 26 و27 مايو.

وناشدت الوزارة، العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.