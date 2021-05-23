بركان الكونغو الديمقراطية.. فرار 4 آلاف مواطن والأمم المتحدة تتابع

تسبب بركان الكونغو الديمقراطية في فرار قرابة 4 آلاف مواطن كونغولي إلى الحدود مع رواندا، هربا من حمم البركان، وثار بركان جبل نيراجونجو، المطل على مدينة جوما شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أمس السبت، ما أدى إلى فرار الآلاف من سكان المدينة إلى الحدود مع رواندا، بعدما أمرت سلطات الكونغو بإخلاء المدينة.

ويعد بركان الكونغو الديمقراطية من أكثر البراكين نشاطا وخطورة على مستوى العالم.

وأعلنت حكومة الكونغو، أمس خطة لإخلاء مدينة غوما الواقعة في شرق الجمهورية على مقربة مباشرة من البركان، ويقدر عدد سكانها بما بين 1.5 مليون ومليوني شخص، فيما أكدت وكالة «فرانس برس» انقطاع الكهرباء عن المدينة.

وبدأ آلاف المواطنين بالفرار من المدينة دون انتظار إعلان خطة الإجلاء، فيما فتحت رواندا المجاورة حدودها أمام حشود من اللاجئين الذين يغادرون على نحو الاستعجال مدينتهم وفقا لقناة «روسيا اليوم».

#RDC: #GOMA Aucune précision du côté des autorités sur le feu aperçu dans le Nord de la ville de #GOMA. pic.twitter.com/nUcTlW7sug — MNCTV CONGO (@MnctvC) May 22, 2021

فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن هؤلاء النازحين سيقيمون مؤقتا في المدارس والكنائس، وعقب ثوران البركان أعربت كل من رواندا وأوغندا عن استعدادهما لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة لمن تمكنوا من الفرار.

وأعلن رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي المتواجد حاليا في أوروبا عن تعليق رحلته والعودة إلى الوطن نظرا لتطورات بركان الكونغو الديمقراطية.

الأمم المتحدة تتابع الوضع في الكونغو الديمقراطية بعد ثوران بركان "نيراجونجو"

فيما أكدت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، أنها تعمل حاليا على تقييم الأوضاع بعد ثوران بركان الكونغو الديمقراطية الواقع على مشارف مدينة جوما شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم البعثة «في الوقت الحالي، نحن موجودون في جوما وهي مركز عملياتنا الرئيسي ونقوم حاليا بتقييم الوضع وحصر الأضرار» وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

#RDC: Éruption Volcan #GOMA: voici la situation de ce matin. Dimanche 23 Mai 2021 . (Video) pic.twitter.com/KuGqPfgQCc — MNCTV CONGO (@MnctvC) May 23, 2021

وأضاف: «لقد أجرينا أولى عمليات الإنقاذ، ونحن ندعم السلطات بكل ما في وسعنا، ويبدو أن الحمم البركانية لم تصل إلى مطار مدينة جوما أو بلداتها، ومن الواضح أن المنازل التي هجرها سكانها ليست في مدينة جوما بل هي موجودة على تخومها».

وسُجلت منذ عام 1882 في الكونغو الديمقراطية، 34 حالة لثوران بركان نيراجونجو أودت آخرها عام 2002 بأرواح 250 شخصا مع تشريد 120 آلفا آخرين.