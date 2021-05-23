«التموين»: باب التظلمات مازال مفتوحا.. ولدينا 30 ألف بدال تمويني

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لدينا 40 ألف منفذ لتوزيع السلع على مستوى الجمهورية، كما أن هناك 30 ألف بدال تمويني يعملون ضمن المنظومة الخاصة بالتموين، لافتا إلى أن باب التظلمات الخاص ببطاقات التموين لا يزال متاحا، ويتم استقبال الطلبات على مدار 24 ساعة.

وأضاف «المصيلحي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدى البلد»، أن الوزارة نجحت في جمع 2.9 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن، فيما تم ضخ 12 مليار جنيه للأهالي بانتظام كامل، فيما سيتبقي 600 إلى 700 ألف طن منزرعة في الأرض، وسيتم غلق باب التوريد يوم 15 يوليو المقبل.

وأثني المصيلحي، على مشروع الصوامع، التي نجحت في توفير احتياطي كبير للدولة من القمح في أماكن آمنة بعيدة عن التلف، وهو ما لم يكن يحدث في مصر سابقا، حيث إن الوزارة ستحصل على محصول من القمح المحلي لهذا العام يصل لـ3.6 مليون طن، ما تطلب قدرات تخزينية ضخمة، لذا تم إطلاق المشروع القومي للصوامع، حتى أصبح الاحتياطي المحلى من القمح والمستورد يكفي لمدة 6 أشهر، «زمان لما كان الاحتياطي شهرين أو أكتر كنا مرتاحين».

وأوضح أنه يقوم بإرسال تقرير يومي فيه أرصدة السلع الاستراتيجية كالقمح والسكر والأرز واللحوم والدواجن وغيرها من السلع، في تمام الساعة 9 صباحا لكلا من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، «وفرنا 85% من احتياجات التموين قبل ميعاد الصرف بـ8 أيام، والعام الجاري سنقلل استيراد القمح لوفرة المحصول، وكل ما يبقي عندنا محصولنا وحاجتنا هتكون درجة الاعتمادية والأمن الغذائي أقوى».